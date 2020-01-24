Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42313

24 января 2020, 16:48



Россияне боятся экологических угроз больше, чем террористов.

Почти половина опрошенных граждан России считают загрязнение окружающей среды главной угрозой человечеству, затем следует терроризм и далее война. Об этом пишет РБК со ссылкой на социологов Левада-центра. «Загрязнение окружающей среды считают глобальной угрозой 48% респондентов. На втором месте — мировой терроризм (42% респондентов), на третьем — вооруженные конфликты и войны (37%)», - пишет РБК. Также значимыми угрозами являются глобальное потепление (34%) и техногенные катастрофы и аварии (их назвал 31% опрошенных). Кроме того, в числе других мировых угроз россияне назвали распространение ядерного оружия, экономический кризис, эпидемии, хакерские атаки, нехватку продовольствия и так далее. «Самой серьёзной из проблем окружающей среды для России опрошенные назвали загрязнение воздуха (26%). При этом процент людей, озабоченных этой проблемой, снизился с 2010 года, следует из результатов исследования (тогда их было 29%)», - уточняют социологи. Напротив, за девять лет россиян начали больше волновать проблемы бытовых отходов (17% сейчас, 8% в 2010 году) и ядерных отходов (11% сейчас, 8% в 2010-м). Количество озабоченных загрязнением воды, наоборот, заметно сократилось — с 15 до 9%. Страх перед генетически модифицированными продуктами остался на прежнем уровне — 9%. Количество людей, которых персонально затронула проблема загрязнения воздуха, также заметно выросло с 2010 года, следует из результатов опроса. Тогда 16% сказали, что эта угроза затрагивает их и их семью, в 2019 году число давших такой ответ респондентов выросло до 25%. Процент россиян, непосредственно столкнувшихся с загрязнением воды, напротив, сократился на 4%. Опрос проводился в декабре 2019 года среди 1608 человек старше 18 лет.

Просмотров:257 Почти половина опрошенных граждан России считают загрязнение окружающей среды главной угрозой человечеству, затем следует терроризм и далее война. Об этом пишет РБК со ссылкой на социологов Левада-центра.«Загрязнение окружающей среды считают глобальной угрозой 48% респондентов. На втором месте — мировой терроризм (42% респондентов), на третьем — вооруженные конфликты и войны (37%)», - пишет РБК. Также значимыми угрозами являются глобальное потепление (34%) и техногенные катастрофы и аварии (их назвал 31% опрошенных).Кроме того, в числе других мировых угроз россияне назвали распространение ядерного оружия, экономический кризис, эпидемии, хакерские атаки, нехватку продовольствия и так далее. «Самой серьёзной из проблем окружающей среды для России опрошенные назвали загрязнение воздуха (26%). При этом процент людей, озабоченных этой проблемой, снизился с 2010 года, следует из результатов исследования (тогда их было 29%)», - уточняют социологи.Напротив, за девять лет россиян начали больше волновать проблемы бытовых отходов (17% сейчас, 8% в 2010 году) и ядерных отходов (11% сейчас, 8% в 2010-м).Количество озабоченных загрязнением воды, наоборот, заметно сократилось — с 15 до 9%. Страх перед генетически модифицированными продуктами остался на прежнем уровне — 9%.Количество людей, которых персонально затронула проблема загрязнения воздуха, также заметно выросло с 2010 года, следует из результатов опроса. Тогда 16% сказали, что эта угроза затрагивает их и их семью, в 2019 году число давших такой ответ респондентов выросло до 25%. Процент россиян, непосредственно столкнувшихся с загрязнением воды, напротив, сократился на 4%.Опрос проводился в декабре 2019 года среди 1608 человек старше 18 лет.