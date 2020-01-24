Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42314

24 января 2020, 16:56



За сутки в Красноярском крае жертвами мошенников стали 17 человек.

Все преступления совершены по стандартной схеме. Людям звонил якобы представитель службы безопасности банка. Под предлогом отмены сомнительных операций по хищению денег злоумышленник убеждал доверчивых граждан сообщить ему данные карты: номер, срок действия и трёхзначный код проверки подлинности карты (находится на оборотной стороне). После чего со счетов списывались все имеющиеся средства. За прошедшие сутки жители различных районов края, а также краевого центра лишились более 900 тысяч рублей. При этом жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 24 лет до 61 года. Сотрудники полиции напоминают: не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию - это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните на телефон горячей линии банка.

Просмотров:290 Все преступления совершены по стандартной схеме. Людям звонил якобы представитель службы безопасности банка. Под предлогом отмены сомнительных операций по хищению денег злоумышленник убеждал доверчивых граждан сообщить ему данные карты: номер, срок действия и трёхзначный код проверки подлинности карты (находится на оборотной стороне). После чего со счетов списывались все имеющиеся средства.За прошедшие сутки жители различных районов края, а также краевого центра лишились более 900 тысяч рублей. При этом жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 24 лет до 61 года.Сотрудники полиции напоминают: не поддавайтесь на уловки мошенников! Сотрудники банковских организаций никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают номера карт и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию - это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните на телефон горячей линии банка.