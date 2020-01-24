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24 января 2020, 16:57



Норильский пловец включён в состав сборной России.

Приглашение в юниорскую команду страны получил воспитанник спортивной школы № 5 Данила Вороненко, который по итогам всероссийский соревнований в Саратове «Резерв России» на дистанции 200 метров брассом стал бронзовым призёром. Сейчас спортсмен готовится к международным стартам. Добавим, что Данила занимается плаванием под руководством Ивана Калашникова, тренера высшей категории, проработавшего в области физической культуры и спорта 33 года, и сегодня, 24 января, празднующего свой 60-летний юбилей. Фото спортивная школа №5

Просмотров:338 Приглашение в юниорскую команду страны получил воспитанник спортивной школы № 5 Данила Вороненко, который по итогам всероссийский соревнований в Саратове «Резерв России» на дистанции 200 метров брассом стал бронзовым призёром. Сейчас спортсмен готовится к международным стартам.Добавим, что Данила занимается плаванием под руководством Ивана Калашникова, тренера высшей категории, проработавшего в области физической культуры и спорта 33 года, и сегодня, 24 января, празднующего свой 60-летний юбилей.Фото спортивная школа №5