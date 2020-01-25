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25 января 2020, 13:57

Норильск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».


Почти 70 студентов политехнического колледжа НГИИ погрузились в наглядную историю блокадного Ленинграда. В публичной библиотеке для учащихся подготовили часовую программу, стараясь на самых ярких примерах донести до молодого поколения все ужасы блокады. Смертельный голод, продовольственные доставки по Дороге жизни, сверхчеловеческий подвиг ленинградских ученых, пожертвовавших жизнями ради спасения уникальных коллекций семян и разбивших огороды на городских клумбах.
Использованный в акции образ 125 граммов блокадного хлеба, перемешанного со жмыхом и обойной пылью, одновременно символизирует все тяготы первой блокадной зимы и героизм её переживших. Каждый пришедший смог унести подобный брусочек с собой. Патриотическая акция «Блокадный хлеб» стала первой в череде мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. В Красноярске она охватила школьников и студентов, случайных посетителей торговых центров и даже зрителей Красноярского государственного театра оперы и билета им. Д. Хворостовского. В Норильске акция прошла при поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города.
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 25 января 2020 
14:54   День российского студенчества отметили медовым сбитнем в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. 13:57   Норильск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

 24 января 2020 
16:57   Норильский пловец включён в состав сборной России. 16:56   За сутки в Красноярском крае жертвами мошенников стали 17 человек.
16:48   Россияне боятся экологических угроз больше, чем террористов. 16:25   Осетров на 2 млн наловил браконьер-рецидивист.
16:03   Миллион на подъём. Врачи, приехавшие трудиться в Норильск, получат дополнительные выплаты. 15:31   В Норильске наградили победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».
15:00   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги конкурса по демаркации опасных зон. 14:49   Норильчанам, планирующим поездку в Китай, стоит соблюсти меры, рекомендованные Роспотребнадзором.
14:07   Успеть на выставку Сурикова. 14:00   Родителям, чьи дети ходят в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования предлагают пройти анкетирование.
13:22   500 руб. за кг. Самое дорогое мороженое в Норильске. 12:56   Госавтоинспекторы проводят рейды «Детское удерживающее устройство» и «Пешеходный переход».
12:42   Сразу две норильчанки перевели свои кровные «работнику банка». 11:12   Больше суток несколько норильских домов были без холодной воды из-за коммунальной аварии.

 23 января 2020 
18:07   Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию. 18:01   В российских аэропортах усилен контроль за выявлением коронавируса.
17:48   Специалисты «Красной машины» провели тренинг для спортивных наставников и юных норильских хоккеистов. 17:28   Полностью восстановить водоснабжение в домах, в которых накануне произошла авария, планируют к 18 часам.
17:06   Музей Норильска приглашает на экскурсию по выставке «Личный осмотр». 16:40   Красноярский краевой суд рассмотрит уголовное дело об убийстве двух норильчан.
16:37   Открыт приём работ на ежегодный фотографический проект-конкурс «Отражение-2020». 15:51   В Норильске раскрыто хищение свыше тонны авиатоплива.
13:59   Коммунальная авария стала причиной ДТП в районе дома на Нансена, 72. 13:46   Жильцы некоторых норильских домов остались без холодной воды.
13:32   Судебные приставы помогли владельцу квартиры выселить арендатора. 12:49   В Норильске состоялся интенсив акселератора социальных бизнес-проектов.
11:27   Повысились пособия на детей. 10:45   Александр Усс обсудил с консулом Киргизии перспективы сотрудничества.
10:31   Два игрока МФК «Норильский никель» вызваны в сборную России.

 22 января 2020 
17:33   Рыбалка уже скоро. Второй фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в столице Таймыра 25 апреля. 17:14   Стартовала городская профориентационная квест-игра, посвящённая 85-летию «Норникеля».
17:10   Мороз хоть и крепкий, но не долгий. Завтра в Норильске потеплеет, но... 16:32   Улов на миллион. Рыбаку грозит тюрьма за вылов осетра и нельмы.
15:37   В Норильске создадут центр цифрового образования «IT-куб». 15:24   В аэропорту Красноярска усилили контроль из-за китайского коронавируса.
14:42   Легенды о солнце на сцене КДЦ «Юбилейный» расскажут гости из Дудинки. 14:42   Археологи нашли на Таймыре самую северную шахматную доску.
14:07   Сотрудников социального блока Норильска наградили по итогам 2019 года. 13:02   Президент России утвердил новую структуру и состав правительства страны.
12:35   Норильские хоккеисты - серебряные призёры открытого первенства Красноярского края. 12:24   Валерий Семёнов: «Красноярский край разработал передовой документ».
12:00   Дмитрий Свиридов: «Мы не должны стесняться быть лидерами». 11:49   Александр Усс: «Центр деловой активности смещается на Север».
11:25   Одобрена Стратегия развития северных и арктических территорий до 2030 года.

 21 января 2020 
18:39   Подведены итоги конкурса корпоративного проекта «Норникеля» «Движение молодых специалистов» - «Лидер года - 2019». 18:38   В Агентстве развития Норильска прошла видеоконференция с секретариатом Ассоциации мэров зимних городов мира.
18:01   Таксофоны на почте стали бесплатными. 17:45   Ансамбль «Казачок» отметил своё 15-летие.




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