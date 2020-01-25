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25 января 2020, 13:57



Норильск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Использованный в акции образ 125 граммов блокадного хлеба, перемешанного со жмыхом и обойной пылью, одновременно символизирует все тяготы первой блокадной зимы и героизм её переживших. Каждый пришедший смог унести подобный брусочек с собой. Патриотическая акция «Блокадный хлеб» стала первой в череде мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. В Красноярске она охватила школьников и студентов, случайных посетителей торговых центров и даже зрителей Красноярского государственного театра оперы и билета им. Д. Хворостовского. В Норильске акция прошла при поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города. Фото Ирины Яринской

Просмотров:166 Почти 70 студентов политехнического колледжа НГИИ погрузились в наглядную историю блокадного Ленинграда. В публичной библиотеке для учащихся подготовили часовую программу, стараясь на самых ярких примерах донести до молодого поколения все ужасы блокады. Смертельный голод, продовольственные доставки по Дороге жизни, сверхчеловеческий подвиг ленинградских ученых, пожертвовавших жизнями ради спасения уникальных коллекций семян и разбивших огороды на городских клумбах.Использованный в акции образ 125 граммов блокадного хлеба, перемешанного со жмыхом и обойной пылью, одновременно символизирует все тяготы первой блокадной зимы и героизм её переживших. Каждый пришедший смог унести подобный брусочек с собой. Патриотическая акция «Блокадный хлеб» стала первой в череде мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. В Красноярске она охватила школьников и студентов, случайных посетителей торговых центров и даже зрителей Красноярского государственного театра оперы и билета им. Д. Хворостовского. В Норильске акция прошла при поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города.Фото Ирины Яринской