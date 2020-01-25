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25 января 2020, 14:54



День российского студенчества отметили медовым сбитнем в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса.

Занятия в учебном заведении при этом не прекращались ни на минуту, студенты сидели на лекциях, по звонку переходили из аудитории в аудиторию, собирались в мастерских. На переменах в коридорах можно было услышать игру и песни на гитаре, к студентам и даже преподавателям приставали гадалки с предложениями заглянуть в ближайшее будущее. Самим же студентам по заранее оглашенным условиям можно было принять участие в поиске условных дипломов, спрятанным по всем корпусам техникума. Цена вопроса – счастливый билет на одно безнаказанное опоздание – чем больше студент соберет «дипломов», тем больше у него шансов получить заветную «индульгенцию». Всего такой «халявы» разыгрывалось восемь штук по итогам коридорного квеста, нескольких викторин и конкурсов. Отдельным розыгрышем стал поиск смайлов на донышках стаканов со сбитнем от главного человека техникума. Ворочать черпаком директору Юрию Похабову пришлось всю перемену, да и желающих заполучить смайл оказалось достаточно, так что можно с уверенностью сказать, что традиционным студенческим напитком будущие специалисты промышленных технологий и сервиса пресытились с избытком. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:142 Причем медовым напитком с пряностями, сваренным по старинному рецепту, своих студентов угощал лично директор.Занятия в учебном заведении при этом не прекращались ни на минуту, студенты сидели на лекциях, по звонку переходили из аудитории в аудиторию, собирались в мастерских. На переменах в коридорах можно было услышать игру и песни на гитаре, к студентам и даже преподавателям приставали гадалки с предложениями заглянуть в ближайшее будущее. Самим же студентам по заранее оглашенным условиям можно было принять участие в поиске условных дипломов, спрятанным по всем корпусам техникума. Цена вопроса – счастливый билет на одно безнаказанное опоздание – чем больше студент соберет «дипломов», тем больше у него шансов получить заветную «индульгенцию». Всего такой «халявы» разыгрывалось восемь штук по итогам коридорного квеста, нескольких викторин и конкурсов.Отдельным розыгрышем стал поиск смайлов на донышках стаканов со сбитнем от главного человека техникума. Ворочать черпаком директору Юрию Похабову пришлось всю перемену, да и желающих заполучить смайл оказалось достаточно, так что можно с уверенностью сказать, что традиционным студенческим напитком будущие специалисты промышленных технологий и сервиса пресытились с избытком.Фото Дениса Кожевникова