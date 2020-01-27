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27 января 2020, 12:02



В правительстве края обсудили план мероприятий по росту доходов и повышению эффективности расходов краевого бюджета.

Участники заседания подвели итоги работы в 2019 году. Так, для мобилизации налоговых и неналоговых доходов в прошлом году проводились мероприятия по увеличению доходного потенциала Красноярского края, в том числе земельно-имущественного комплекса, повышению качества администрирования доходов бюджета. Владимир Бахарь подчеркнул, что в результате увеличились поступления собственных доходов краевого бюджета. Относительно 2018 года рост составил более 40 млрд рублей. В части бюджетных расходов большое внимание уделялось повышению качества финансового управления, эффективности деятельности краевых государственных учреждений, вовлечению граждан в бюджетный процесс для решения вопросов местного значения. Проведена реорганизация сети бюджетных учреждений социальной политики, образования, культуры. Объединены поселения в Козульском районе, Большеулуйский, Пировский, Тюхтетский и Шарыповский районы преобразуются в муниципальные округа. На повышение эффективности бюджетных расходов направлена программа поддержки местных инициатив. В прошлом году 106,8 миллиона рублей получили 114 проектов из 15 муниципальных образований края. Члены рабочей группы рассмотрели также утверждённый план на 2020 год, который станет продолжением работы 2019 года. Обеспечение роста доходов остаётся приоритетным направлением. Для повышения эффективности расходов планируется 17 мероприятий. Новым станет совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд края. Основная задача совершенствования долговой политики – снижение государственного долга. Для каждого мероприятия установили показатели результативности. «Исполнение бюджета 2019 года стало лучшим за последние 10 лет. Этот факт подтверждает необходимость совместной работы по мобилизации доходов и оптимизации расходов. Поэтому прошу ведомства усилить работу по тем направлениям, за которые они отвечают, а также прошу повысить эффективность реализации запланированных мероприятий», – подвёл итог заседания Владимир Бахарь. Фото 123ru.net

Просмотров:146 В краевом минфине состоялось первое в этом году заседание рабочей группы по росту доходов и повышению эффективности бюджетных расходов, которое провёл заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь, сообщается на официальном краевом портале. В состав рабочей группы входят руководители органов исполнительной власти края.Участники заседания подвели итоги работы в 2019 году. Так, для мобилизации налоговых и неналоговых доходов в прошлом году проводились мероприятия по увеличению доходного потенциала Красноярского края, в том числе земельно-имущественного комплекса, повышению качества администрирования доходов бюджета.Владимир Бахарь подчеркнул, что в результате увеличились поступления собственных доходов краевого бюджета. Относительно 2018 года рост составил более 40 млрд рублей.В части бюджетных расходов большое внимание уделялось повышению качества финансового управления, эффективности деятельности краевых государственных учреждений, вовлечению граждан в бюджетный процесс для решения вопросов местного значения. Проведена реорганизация сети бюджетных учреждений социальной политики, образования, культуры.Объединены поселения в Козульском районе, Большеулуйский, Пировский, Тюхтетский и Шарыповский районы преобразуются в муниципальные округа.На повышение эффективности бюджетных расходов направлена программа поддержки местных инициатив. В прошлом году 106,8 миллиона рублей получили 114 проектов из 15 муниципальных образований края.Члены рабочей группы рассмотрели также утверждённый план на 2020 год, который станет продолжением работы 2019 года. Обеспечение роста доходов остаётся приоритетным направлением.Для повышения эффективности расходов планируется 17 мероприятий. Новым станет совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд края. Основная задача совершенствования долговой политики – снижение государственного долга. Для каждого мероприятия установили показатели результативности.«Исполнение бюджета 2019 года стало лучшим за последние 10 лет. Этот факт подтверждает необходимость совместной работы по мобилизации доходов и оптимизации расходов. Поэтому прошу ведомства усилить работу по тем направлениям, за которые они отвечают, а также прошу повысить эффективность реализации запланированных мероприятий», – подвёл итог заседания Владимир Бахарь.Фото 123ru.net