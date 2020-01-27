Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42319

27 января 2020, 12:07



Сегодня ночью компания «Единство» планирует провести профилактические работы на линии ВОЛС.

Работы, как сообщается на официальной странице «Единства» в сети Facebook, проводятся для повышения качества предоставляемых услуг.

Просмотров:253 Плановые профилактические работы на сети волоконно-оптической связи, которую обслуживает компания «Единство», запланированы в ночь с 27 на 28 января. С 00.00 до 06.00 возможны кратковременные перерывы (не более 15 мин.) в предоставлении каналов связи.Работы, как сообщается на официальной странице «Единства» в сети Facebook, проводятся для повышения качества предоставляемых услуг.