Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42320

27 января 2020, 12:59



В Норильске инспекторы ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Нелегальный таксист».

В отношении водителей составлены административные материалы согласно части 7 ст. 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены схемы легкового такси». За это водителю грозит штраф в размере 5000 рублей. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством частные предприниматели или юрлица должны иметь лицензию, подтверждающую их право на перевозки и наличие необходимой квалификации. Соответствующее разрешение, выдаваемое местными исполнительными органами, должно постоянно храниться в салоне авто. По требованию пассажиров, должностных лиц либо сотрудников ГИБДД водитель обязан его предъявить. Кроме того, транспорт, используемый в качестве легкового такси, должен соответствовать следующим требованиям: - нанесённые на кузов специальные рисунки из квадратов контрастных цветов, чередующихся в шахматном порядке; - если законодательство субъекта РФ, где оказываются услуги перевозки, содержит требования к колористическому исполнению корпуса авто, то они также должны неукоснительно соблюдаться (к примеру, классические жёлтые машины); - наличие опознавательного оранжевого фонаря на крыше; - если оплата услуг осуществляется по тарифам (в зависимости от расстояния или фактического времени, затраченного на маршрут), то в салоне авто должен быть таксометр.

Просмотров:404 Только за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности пятерых автовладельцев, у которых на наружной поверхности машин были нанесены цветографические схемы легкового такси.В отношении водителей составлены административные материалы согласно части 7 ст. 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены схемы легкового такси». За это водителю грозит штраф в размере 5000 рублей.Напомним, что в соответствии с действующим законодательством частные предприниматели или юрлица должны иметь лицензию, подтверждающую их право на перевозки и наличие необходимой квалификации. Соответствующее разрешение, выдаваемое местными исполнительными органами, должно постоянно храниться в салоне авто. По требованию пассажиров, должностных лиц либо сотрудников ГИБДД водитель обязан его предъявить.Кроме того, транспорт, используемый в качестве легкового такси, должен соответствовать следующим требованиям:- нанесённые на кузов специальные рисунки из квадратов контрастных цветов, чередующихся в шахматном порядке;- если законодательство субъекта РФ, где оказываются услуги перевозки, содержит требования к колористическому исполнению корпуса авто, то они также должны неукоснительно соблюдаться (к примеру, классические жёлтые машины);- наличие опознавательного оранжевого фонаря на крыше;- если оплата услуг осуществляется по тарифам (в зависимости от расстояния или фактического времени, затраченного на маршрут), то в салоне авто должен быть таксометр.