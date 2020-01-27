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27 января 2020, 12:59

В Норильске инспекторы ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Нелегальный таксист».


Только за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности пятерых автовладельцев, у которых на наружной поверхности машин были нанесены цветографические схемы легкового такси.
В отношении водителей составлены административные материалы согласно части 7 ст. 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены схемы легкового такси». За это водителю грозит штраф в размере 5000 рублей.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством частные предприниматели или юрлица должны иметь лицензию, подтверждающую их право на перевозки и наличие необходимой квалификации. Соответствующее разрешение, выдаваемое местными исполнительными органами, должно постоянно храниться в салоне авто. По требованию пассажиров, должностных лиц либо сотрудников ГИБДД водитель обязан его предъявить.
Кроме того, транспорт, используемый в качестве легкового такси, должен соответствовать следующим требованиям:
- нанесённые на кузов специальные рисунки из квадратов контрастных цветов, чередующихся в шахматном порядке;
- если законодательство субъекта РФ, где оказываются услуги перевозки, содержит требования к колористическому исполнению корпуса авто, то они также должны неукоснительно соблюдаться (к примеру, классические жёлтые машины);
- наличие опознавательного оранжевого фонаря на крыше;
- если оплата услуг осуществляется по тарифам (в зависимости от расстояния или фактического времени, затраченного на маршрут), то в салоне авто должен быть таксометр.

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