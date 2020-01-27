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27 января 2020, 14:26



Малая сцена соберёт самых маленьких норильчан на сказочный сторителлинг «Волшебное дерево».

Спектакль по книге «Волшебное дерево» известного современного детского писателя и поэта Андрея Усачёва ставят режиссёр Тимур Файрузов и художник Ольга Атмадзас. А рассказчиками станут артисты Александр Жуйков, Степан Мамойкин, Александр Носырев и Евгения Хитрина. Иллюстрация Игоря Олейникова к сказке "Волшебное дерево"

Просмотров:155 Новая премьера малой сцены увлечёт самых юных норильчан и их родителей в путешествие на фантастическую планету О. Малыши познакомятся с диковинными обитателями планеты: перед ними предстанут мечтающие о полётах пингвины, прирученные стрекозы, космические «коровеллы», путешествующие в поисках источника Млечного Пути, кокетливые медузки и моллюски, ехидные поэты - морские ежи, фонарщик-дракон и многие другие существа, которые могут являться только в самых светлых, счастливых и поэтических снах...Спектакль по книге «Волшебное дерево» известного современного детского писателя и поэта Андрея Усачёва ставят режиссёр Тимур Файрузов и художник Ольга Атмадзас. А рассказчиками станут артисты Александр Жуйков, Степан Мамойкин, Александр Носырев и Евгения Хитрина.Иллюстрация Игоря Олейникова к сказке "Волшебное дерево"