Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42322

27 января 2020, 14:32



Первая премьера наступившего года в Заполярном драматическом состоялась. Зрителям представили французскую комедию.

«Счастливый номер» - это лёгкая незамысловатая история о простой провинциальной семье Леблан, живущей своими простыми радостями: вечерняя пицца у телевизора под концерт Джо Дассена. И заботы тоже нехитрые: как бы пацаны во дворе машину не испортили, да как бы на распродаже в «Ашане» кур подешевле урвать. При этом все трое – родители и взрослая дочь – счастливы, любят друг друга и готовы на всё, чтобы счастье это росло. А тут вдруг выигрыш. Много миллионов, открывающих семье путь в высшее общество. И жизнь меняется. Стали ли они счастливее? Вряд ли, но для того чтобы понять, что счастье вовсе не в деньгах, героям пришлось пройти определённый путь. Кому будет интересен этот спектакль? Широкому кругу зрителей, который не готов искать в постановке высокие смыслы и скрытую мысль автора. Для интеллектуалов наш театр предлагает другие работы, эта – для лёгкого вечера после тяжёлого трудового дня. Фото Александра Харитонова

Просмотров:154 Поставила спектакль по пьесе французского драматурга Жана-Мари Шевре главный режиссёр Норильского Заполярного Анна Бабанова. Главные роли здесь исполнили Лариса и Сергей Ребрий, Дарья Дороготовцева, а также - Сергей Назимов, Александр Герасимчев и Сергей Даданов.«Счастливый номер» - это лёгкая незамысловатая история о простой провинциальной семье Леблан, живущей своими простыми радостями: вечерняя пицца у телевизора под концерт Джо Дассена. И заботы тоже нехитрые: как бы пацаны во дворе машину не испортили, да как бы на распродаже в «Ашане» кур подешевле урвать. При этом все трое – родители и взрослая дочь – счастливы, любят друг друга и готовы на всё, чтобы счастье это росло. А тут вдруг выигрыш. Много миллионов, открывающих семье путь в высшее общество. И жизнь меняется. Стали ли они счастливее? Вряд ли, но для того чтобы понять, что счастье вовсе не в деньгах, героям пришлось пройти определённый путь.Кому будет интересен этот спектакль? Широкому кругу зрителей, который не готов искать в постановке высокие смыслы и скрытую мысль автора. Для интеллектуалов наш театр предлагает другие работы, эта – для лёгкого вечера после тяжёлого трудового дня.Фото Александра Харитонова