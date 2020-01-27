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27 января 2020, 16:11



В скором будущем филиал Фонда капитальных ремонтов откроется в Норильске. Об этом говорилось на заседании правительства региона.

По словам генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олега Смирнова, Красноярский край стал лидером по объёму выполненных работ среди регионов Сибири. За прошлый год в крае отремонтировали 1 546 многоквартирных домов. Такому результату способствовало ужесточение контроля за подрядчиками и техническими заказчиками. Кроме того, увеличилась стоимость работ, что сделало капремонт более привлекательным для подрядчиков. Появилась конкуренция на торгах по тем объектам, где ранее не было претендентов. Представительства Фонда капремонта открылись в Ачинске, Минусинске, Зеленогорске и Лесосибирске. В скором времени филиал заработает и в Норильске. Развитие филиальной сети позволило увеличить частоту проверок и тем самым улучшить качество работ. По мнению гендиректора фонда, набранные темпы капремонта позволят выполнить трёхлетний план с опережением. В 2020-2022 годах планируется отремонтировать 2 438 домов. Приоритетом новой трёхлетки станет замена газоснабжения, лифтов и лифтового оборудования. За три года предстоит обновить 1 034 лифта в 294 домах и газоснабжение на 427 объектах. Губернатор отметил, что пора перевести капремонт в спокойный рабочий режим и не доводить ситуацию до того, чтобы к решению возникающих вопросов подключалось руководство региона. «Количество работ, выполненных два и тем более три года назад, – просто небо и земля! Можем, если захотим. Желательно это делать самостоятельно. Каждый на своём месте должен чувствовать себя губернатором, целиком и полностью отвечающим за тот участок работы, который он ведёт. Я об этом уже говорил, – подчеркнул Александр Усс. – Давайте помимо статистики, которая, безусловно, выглядит убедительно с точки зрения рывка: в разы увеличились объёмы. Для себя лично важнейшим критерием качества нашей работы будем считать удовлетворённость людей, которые платят за капитальный ремонт собственные деньги. Они вправе требовать того, чего ожидают», – сказал глава края. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:149 Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание президиума правительства региона, сообщается на официальном сайте края. Одной из ключевых тем стали итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году и планы на 2020 год.По словам генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олега Смирнова, Красноярский край стал лидером по объёму выполненных работ среди регионов Сибири. За прошлый год в крае отремонтировали 1 546 многоквартирных домов. Такому результату способствовало ужесточение контроля за подрядчиками и техническими заказчиками. Кроме того, увеличилась стоимость работ, что сделало капремонт более привлекательным для подрядчиков. Появилась конкуренция на торгах по тем объектам, где ранее не было претендентов.Представительства Фонда капремонта открылись в Ачинске, Минусинске, Зеленогорске и Лесосибирске. В скором времени филиал заработает и в Норильске. Развитие филиальной сети позволило увеличить частоту проверок и тем самым улучшить качество работ.По мнению гендиректора фонда, набранные темпы капремонта позволят выполнить трёхлетний план с опережением. В 2020-2022 годах планируется отремонтировать 2 438 домов. Приоритетом новой трёхлетки станет замена газоснабжения, лифтов и лифтового оборудования. За три года предстоит обновить 1 034 лифта в 294 домах и газоснабжение на 427 объектах.Губернатор отметил, что пора перевести капремонт в спокойный рабочий режим и не доводить ситуацию до того, чтобы к решению возникающих вопросов подключалось руководство региона.«Количество работ, выполненных два и тем более три года назад, – просто небо и земля! Можем, если захотим. Желательно это делать самостоятельно. Каждый на своём месте должен чувствовать себя губернатором, целиком и полностью отвечающим за тот участок работы, который он ведёт. Я об этом уже говорил, – подчеркнул Александр Усс. – Давайте помимо статистики, которая, безусловно, выглядит убедительно с точки зрения рывка: в разы увеличились объёмы. Для себя лично важнейшим критерием качества нашей работы будем считать удовлетворённость людей, которые платят за капитальный ремонт собственные деньги. Они вправе требовать того, чего ожидают», – сказал глава края.Фото Вадима Кофмана