Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42324

27 января 2020, 16:29



Юбилейная, десятая, Конференция исследователей территории прошла в воскресенье в Музее Норильска.

В этот раз тема конференции была связана с юбилеем, отмечаемым в нынешнем году: «Великой Победе посвящается». Потому и многие доклады рассказывали о том, как Заполярье жило, работало и даже сражалось в годы войны. Открывал КИТ руководитель школы краеведов Станислав Стрючков докладом «Норильскстрой» во время ВОВ»: - Норильск героически проявил себя в военные годы, запустив металлургическое производство и начав выдавать металл. Но сам посёлок тогда жил очень трудно. В 1942 году сухогрузы, которые шли в Норильск, попали под немецкий обстрел, снабжение было практически прервано. Норильчанам пришлось здесь, на месте, изобретать взрывчатку на основе жидкого кислорода и местного мха сфагнума, на самодельной крекинг-установке перегонять бензин, из сернистых газов получать серную кислоту... Практически приходилось изобретать велосипед. А ещё Норильск в годы войны сам обеспечивал себя элементарными бытовыми предметами: кастрюлями и ложками, гвоздями и лопатами, мылом и детскими игрушками, карандашами и тушью, столами и табуретками. Писчую бумагу получали, обесцвечивая в гипохлорите исписанную. Для борьбы с цингой научились гнать витаминный экстракт из хвои, а хирурги использовали кетгут из оленьих жил. В перерыве гости конференции могли посмотреть фотовыставку «Путораны - просто космос» от Объединённой дирекции заповедников Таймыра, выставку книг «Навек в нашу память вошли эти дни» публичной библиотеки, выставку «Эхо войны» (Норильское местное отделение общественной организации «Боевое братство») и авторскую фотовыставку Алёны Ивановой «Территория». Не меньший интерес вызывали на КИТе доклады, посвящённые современной ситуации в Норильске. К таким можно отнести доклад главного научного сотрудника «Заповедников Таймыра» Леонид Колпащикова о резком падении численности северного оленя, связанном с чрезмерно активной охотой и изменением климата. А старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Абибулла Сариев, рассказывая «Историю озеленения Норильска», напротив, отметил улучшение роста трав и кустарников в черте города. Организаторы КИТа приняли решение продолжить обсуждение самых интересных и горячих тем, пригласив докладчиков на отдельные встречи с активом Клуба исследователей Таймыра. Фото Анны Рахматулиной

Просмотров:160 Интерес к краеведению и изучению прошлого Норильска и Таймыра стабильно высок. Послушать доклады на КИТ пришли свыше двухсот горожан. Конференция исследователей территории проходила под эгидой «Школы краеведа» - проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.В этот раз тема конференции была связана с юбилеем, отмечаемым в нынешнем году: «Великой Победе посвящается». Потому и многие доклады рассказывали о том, как Заполярье жило, работало и даже сражалось в годы войны. Открывал КИТ руководитель школы краеведов Станислав Стрючков докладом «Норильскстрой» во время ВОВ»:- Норильск героически проявил себя в военные годы, запустив металлургическое производство и начав выдавать металл. Но сам посёлок тогда жил очень трудно. В 1942 году сухогрузы, которые шли в Норильск, попали под немецкий обстрел, снабжение было практически прервано. Норильчанам пришлось здесь, на месте, изобретать взрывчатку на основе жидкого кислорода и местного мха сфагнума, на самодельной крекинг-установке перегонять бензин, из сернистых газов получать серную кислоту... Практически приходилось изобретать велосипед.А ещё Норильск в годы войны сам обеспечивал себя элементарными бытовыми предметами: кастрюлями и ложками, гвоздями и лопатами, мылом и детскими игрушками, карандашами и тушью, столами и табуретками. Писчую бумагу получали, обесцвечивая в гипохлорите исписанную. Для борьбы с цингой научились гнать витаминный экстракт из хвои, а хирурги использовали кетгут из оленьих жил.В перерыве гости конференции могли посмотреть фотовыставку «Путораны - просто космос» от Объединённой дирекции заповедников Таймыра, выставку книг «Навек в нашу память вошли эти дни» публичной библиотеки, выставку «Эхо войны» (Норильское местное отделение общественной организации «Боевое братство») и авторскую фотовыставку Алёны Ивановой «Территория».Не меньший интерес вызывали на КИТе доклады, посвящённые современной ситуации в Норильске. К таким можно отнести доклад главного научного сотрудника «Заповедников Таймыра» Леонид Колпащикова о резком падении численности северного оленя, связанном с чрезмерно активной охотой и изменением климата. А старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Абибулла Сариев, рассказывая «Историю озеленения Норильска», напротив, отметил улучшение роста трав и кустарников в черте города.Организаторы КИТа приняли решение продолжить обсуждение самых интересных и горячих тем, пригласив докладчиков на отдельные встречи с активом Клуба исследователей Таймыра.Фото Анны Рахматулиной