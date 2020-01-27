Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42325

27 января 2020, 16:39



Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка.

Для выяснения обстоятельств данного ДТП сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:244 В субботу, 25 января, около 13 часов в районе магазина «Подсолнух» (Надеждинская, 14) неизвестный автомобиль совершил наезд на восьмилетнюю школьницу. Девочка шла по двору, когда автомобилист сбил её и, не останавливаясь, покинул место происшествия.Для выяснения обстоятельств данного ДТП сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.