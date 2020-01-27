Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42325
27 января 2020, 16:39

Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка.


В субботу, 25 января, около 13 часов в районе магазина «Подсолнух» (Надеждинская, 14) неизвестный автомобиль совершил наезд на восьмилетнюю школьницу. Девочка шла по двору, когда автомобилист сбил её и, не останавливаясь, покинул место происшествия.
Для выяснения обстоятельств данного ДТП сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:244
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 27 января 2020 
18:32   В Норильске из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолёт из Москвы, направлявшийся в Якутск. 18:12   Суд Норильска заблокировал четыре сайта по продаже дипломов и аттестатов.
18:04   Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке. 17:37   В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл сбой, проблему уже решают.
17:35   В выходные в Норильске произошло несколько ДТП, в двух из которых пострадали трое норильчан. 17:17   День рождения Владимира Высоцкого отметили 25 января в Талнахе, в культурно-досуговом центре имени поэта.
16:39   Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка. 16:29   Юбилейная, десятая, Конференция исследователей территории прошла в воскресенье в Музее Норильска.
16:11   В скором будущем филиал Фонда капитальных ремонтов откроется в Норильске. Об этом говорилось на заседании правительства региона. 14:32   Первая премьера наступившего года в Заполярном драматическом состоялась. Зрителям представили французскую комедию.
14:26   Малая сцена соберёт самых маленьких норильчан на сказочный сторителлинг «Волшебное дерево». 12:59   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Нелегальный таксист».
12:07   Сегодня ночью компания «Единство» планирует провести профилактические работы на линии ВОЛС. 12:02   В правительстве края обсудили план мероприятий по росту доходов и повышению эффективности расходов краевого бюджета.

 25 января 2020 
14:54   День российского студенчества отметили медовым сбитнем в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. 13:57   Норильск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

 24 января 2020 
16:57   Норильский пловец включён в состав сборной России. 16:56   За сутки в Красноярском крае жертвами мошенников стали 17 человек.
16:48   Россияне боятся экологических угроз больше, чем террористов. 16:25   Осетров на 2 млн наловил браконьер-рецидивист.
15:31   В Норильске наградили победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». 15:00   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги конкурса по демаркации опасных зон.
14:49   Норильчанам, планирующим поездку в Китай, стоит соблюсти меры, рекомендованные Роспотребнадзором. 14:07   Успеть на выставку Сурикова.
14:00   Родителям, чьи дети ходят в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования предлагают пройти анкетирование. 13:22   500 руб. за кг. Самое дорогое мороженое в Норильске.
12:56   Госавтоинспекторы проводят рейды «Детское удерживающее устройство» и «Пешеходный переход». 12:42   Сразу две норильчанки перевели свои кровные «работнику банка».
11:12   Больше суток несколько норильских домов были без холодной воды из-за коммунальной аварии.

 23 января 2020 
18:07   Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию. 18:01   В российских аэропортах усилен контроль за выявлением коронавируса.
17:48   Специалисты «Красной машины» провели тренинг для спортивных наставников и юных норильских хоккеистов. 17:28   Полностью восстановить водоснабжение в домах, в которых накануне произошла авария, планируют к 18 часам.
17:06   Музей Норильска приглашает на экскурсию по выставке «Личный осмотр». 16:40   Красноярский краевой суд рассмотрит уголовное дело об убийстве двух норильчан.
16:37   Открыт приём работ на ежегодный фотографический проект-конкурс «Отражение-2020». 15:51   В Норильске раскрыто хищение свыше тонны авиатоплива.
13:59   Коммунальная авария стала причиной ДТП в районе дома на Нансена, 72. 13:46   Жильцы некоторых норильских домов остались без холодной воды.
13:32   Судебные приставы помогли владельцу квартиры выселить арендатора. 12:49   В Норильске состоялся интенсив акселератора социальных бизнес-проектов.
11:27   Повысились пособия на детей. 10:45   Александр Усс обсудил с консулом Киргизии перспективы сотрудничества.
10:31   Два игрока МФК «Норильский никель» вызваны в сборную России.

 22 января 2020 
17:33   Рыбалка уже скоро. Второй фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в столице Таймыра 25 апреля. 17:14   Стартовала городская профориентационная квест-игра, посвящённая 85-летию «Норникеля».
17:10   Мороз хоть и крепкий, но не долгий. Завтра в Норильске потеплеет, но... 16:32   Улов на миллион. Рыбаку грозит тюрьма за вылов осетра и нельмы.
15:37   В Норильске создадут центр цифрового образования «IT-куб». 15:24   В аэропорту Красноярска усилили контроль из-за китайского коронавируса.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх