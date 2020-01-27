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27 января 2020, 17:17



День рождения Владимира Высоцкого отметили 25 января в Талнахе, в культурно-досуговом центре имени поэта.

«К сожалению, собрать бардов Большого Норильска с каждым годом становится всё сложнее - кто-то уехал, кто-то решил отойти от сцены, - рассказала директор КДЦ им. В. Высоцкого Анна Логачёва. - Поэтому для всех ценителей творчества музыканта в фойе заработал «свободный микрофон»: исполнить любимые песни могли все желающие. Сквозной темой встречи стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. У Высоцкого очень богатый репертуар военных песен, и со сцены звучали хорошо знакомые «Не вернулся из боя», «Тот, который не стрелял», «Песня про блокаду Ленинграда» и другие. А в кинозале был организован бесплатный показ фильма «Единственная дорога» (1974 г.), где Владимир Высоцкий сыграл одного из водителей и написал песню «Приговорённые к жизни». Директор КДЦ отметила интересную деталь: на празднике было много детей и школьников, приведённых бабушками и дедушками. А вот людей среднего возраста среди почитателей поэта оказалось значительно меньше. Фото: Culture.ru

Просмотров:118 Традиционно день рождения выдающегося поэта, барда, актёра и сценариста Владимира Высоцкого отметили концертной программой.«К сожалению, собрать бардов Большого Норильска с каждым годом становится всё сложнее - кто-то уехал, кто-то решил отойти от сцены, - рассказала директор КДЦ им. В. Высоцкого Анна Логачёва. - Поэтому для всех ценителей творчества музыканта в фойе заработал «свободный микрофон»: исполнить любимые песни могли все желающие.Сквозной темой встречи стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. У Высоцкого очень богатый репертуар военных песен, и со сцены звучали хорошо знакомые «Не вернулся из боя», «Тот, который не стрелял», «Песня про блокаду Ленинграда» и другие. А в кинозале был организован бесплатный показ фильма «Единственная дорога» (1974 г.), где Владимир Высоцкий сыграл одного из водителей и написал песню «Приговорённые к жизни».Директор КДЦ отметила интересную деталь: на празднике было много детей и школьников, приведённых бабушками и дедушками. А вот людей среднего возраста среди почитателей поэта оказалось значительно меньше.Фото: Culture.ru