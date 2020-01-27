Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42327

27 января 2020, 17:35



В выходные в Норильске произошло несколько ДТП, в двух из которых пострадали трое норильчан.

В этот же день в Норильске, около 17 часов, на улице Мира произошло ещё одно ДТП с пострадавшим. Водитель «Хонды», двигаясь в сторону улицы Московской, допустил наезд на разделительный газон. В ДТП пострадал пассажир, который также был пристёгнут ремнём безопасности. Ему назначено амбулаторное лечение. Ещё одно ДТП произошло 26 января около шести часов утра в районе дома № 42 на Ленинском проспекте: легковушка врезалась в грейдер. По предварительным данным, водитель «Мазды-3» неверно определил расстояние между машиной и движущимся в попутном направлении слева автогрейдером и допустил с ним столкновение. Пострадавших нет, водитель был пристёгнут ремнём безопасности.

Просмотров:122 В пятницу, 24 января, около часа дня на девятом километре автодороги Норильск - Алыкель столкнулись автомобиль «Хёндай Старекс» и КамАЗ. Водитель, управлявший легковушкой, двигаясь из Норильска в сторону Кайеркана, врезался в КамАЗ, который из-за возникшей неисправности стоял с включённой аварийной сигнализацией. В ДТП незначительно пострадали двое пассажиров легкового автомобиля: мужчина и женщина. Им было рекомендовано амбулаторное лечение. Более серьёзных травм удалось избежать, потому что все, кто находился в автомобиле, были пристёгнуты ремнями безопасности.В этот же день в Норильске, около 17 часов, на улице Мира произошло ещё одно ДТП с пострадавшим. Водитель «Хонды», двигаясь в сторону улицы Московской, допустил наезд на разделительный газон. В ДТП пострадал пассажир, который также был пристёгнут ремнём безопасности. Ему назначено амбулаторное лечение.Ещё одно ДТП произошло 26 января около шести часов утра в районе дома № 42 на Ленинском проспекте: легковушка врезалась в грейдер. По предварительным данным, водитель «Мазды-3» неверно определил расстояние между машиной и движущимся в попутном направлении слева автогрейдером и допустил с ним столкновение. Пострадавших нет, водитель был пристёгнут ремнём безопасности.