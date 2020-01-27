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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:32 В Норильске из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолёт из Москвы, направлявшийся в Якутск.
18:12 Суд Норильска заблокировал четыре сайта по продаже дипломов и аттестатов.
18:04 Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке.
17:37 В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл сбой, проблему уже решают.
17:35 В выходные в Норильске произошло несколько ДТП, в двух из которых пострадали трое норильчан.
17:17 День рождения Владимира Высоцкого отметили 25 января в Талнахе, в культурно-досуговом центре имени поэта.
16:39 Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка.
16:29 Юбилейная, десятая, Конференция исследователей территории прошла в воскресенье в Музее Норильска.
16:11 В скором будущем филиал Фонда капитальных ремонтов откроется в Норильске. Об этом говорилось на заседании правительства региона.
14:32 Первая премьера наступившего года в Заполярном драматическом состоялась. Зрителям представили французскую комедию.
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