Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42328

27 января 2020, 17:37



В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл сбой, проблему уже решают.

В Mail.ru уже извинились перед пользователями и пообещали оперативно устранить проблему.

Просмотров:113 О неполадках свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов, сообщает regnum.ru. Так, 61% пользователей сообщили о проблемах в работе почты, 26% — сайта, ещё 11% испытывают трудности со входом в почту.В Mail.ru уже извинились перед пользователями и пообещали оперативно устранить проблему.