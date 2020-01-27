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27 января 2020, 18:04



Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке.

Министр отметил, что уже на протяжении нескольких лет отрасль показывает положительную динамику развития. Но если в последние годы основные ресурсы были направлены на проведение Универсиады, то сейчас акцент будет сделан на развитии спортивной инфраструктуры в территориях края и массового спорта. Согласно федеральному проекту «Спорт – норма жизни» необходимо вовлечь в занятия физической культурой и спортом каждого второго жителя нашего края, создав для этого все необходимые условия. Спорт должен быть доступен всем жителям региона, независимо от того, где они проживают – в большом городе или маленьком посёлке. На создание спортивной инфраструктуры до 2022 года из краевого бюджета будут выделены 3,5 млрд рублей. На эти средства будут построены 12 крупных спортивных объектов – физкультурно-спортивный центр в Новосёлове, стадион в Абане, лыжно-биатлонный комплекс в селе Верхнепашино, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Боготоле, спорткомплекс «Авангард» (вторая очередь), физкультурно-спортивный центр в посёлке Солонцы, спорткомплекс в Туруханске, быстровозводимая крытая спортивная площадка в Курагинском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Сухобузимском, бассейн в Минусинске, физкультурно-спортивный центр с бассейном в Кодинске, крытый каток с искусственным льдом в Канске. До 2022 года будут запроектированы семь объектов - каток на Таймыре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Заозерном, бассейн в Шарыпове, физкультурно-спортивный центр в Богучанском районе, быстровозводимые крытые площадки в Тасеевском, Казачинском и Манском районах. В регионе также будут обустроены 150 новых плоскостных сооружений, 15 площадок ГТО, модернизированы два футбольных поля. Впервые в крае установят восемь универсальных крытых тентовых спортивных конструкций, где можно будет во все сезоны заниматься спортом (зимой – ледовыми видами, летом – игровыми). К строительству спортобъектов активно привлекаются и инвесторы - ещё четыре современных спорткомплекса возведут за счёт внебюджетных средств: физкультурно-спортивный комплекс в Норильске и гольф-комплекс в Красноярске, на обоих инвестором выступает «Норникель»; бассейн при общеобразовательной школе в Богучанском районе (инвестор «РУСАЛ»), физкультурный центр для регби в Красноярске (инвестор «Полюс Золото»). Также министр спорта отметил, что профессиональному спорту по-прежнему будет уделяться большое внимание, однако следует соблюдать необходимый баланс и разумность в финансировании. «Тема профессиональных клубов болезненная, очень не простая. Необходимо, чтобы профессиональные клубы жили по средствам, а спортивные результаты достигались в идеале не за счёт покупки приезжих игроков, а за счёт местных воспитанников. Однако прежнее руководство ФК «Енисей» без обсуждения с министерством и всяких тому оснований заключило дополнительное соглашение к контрактам со своими игроками, по которым их месячная зарплата с января 2020 г. выросла до 800 тысяч, а иногда и до 1 млн 400 тыс. рублей. При этом сама команда находится сейчас на 17-м месте из 20 возможных». Губернатор Александр Усс поддержал эту точку зрения и в свою очередь заявил: «Конечно, такие заработные платы футболистов без соответствующего результата - нонсенс. Почему тогда, по аналогии, мы не можем привлечь опытных врачей, чтобы они подтягивали краевых специалистов на более высокий уровень, а футболистов привлекаем?». Также губернатор края Александр Усс дал поручение проработать вопрос о возможности провести в столице края зимние юношеские Олимпийские игры в 2028 году. «Предлагаю включиться в заявку на проведение юношеских Олимпийских игр 2028 года. Это год юбилея города. Мы могли бы совместить подготовку к олимпийским играм и подготовку к 400-летию Красноярска. Красноярск имеет все шансы провести эти юношеские Олимпийские игры на высочайшем уровне», - сказал глава региона. Фото строительства ФОК из архива ЗП

Просмотров:102 Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев выступил на заседании президиума правительства края под председательством губернатора края Александра Усса.Министр отметил, что уже на протяжении нескольких лет отрасль показывает положительную динамику развития. Но если в последние годы основные ресурсы были направлены на проведение Универсиады, то сейчас акцент будет сделан на развитии спортивной инфраструктуры в территориях края и массового спорта.Согласно федеральному проекту «Спорт – норма жизни» необходимо вовлечь в занятия физической культурой и спортом каждого второго жителя нашего края, создав для этого все необходимые условия. Спорт должен быть доступен всем жителям региона, независимо от того, где они проживают – в большом городе или маленьком посёлке.На создание спортивной инфраструктуры до 2022 года из краевого бюджета будут выделены 3,5 млрд рублей.На эти средства будут построены 12 крупных спортивных объектов – физкультурно-спортивный центр в Новосёлове, стадион в Абане, лыжно-биатлонный комплекс в селе Верхнепашино, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Боготоле, спорткомплекс «Авангард» (вторая очередь), физкультурно-спортивный центр в посёлке Солонцы, спорткомплекс в Туруханске, быстровозводимая крытая спортивная площадка в Курагинском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Сухобузимском, бассейн в Минусинске, физкультурно-спортивный центр с бассейном в Кодинске, крытый каток с искусственным льдом в Канске.До 2022 года будут запроектированы семь объектов - каток на Таймыре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Заозерном, бассейн в Шарыпове, физкультурно-спортивный центр в Богучанском районе, быстровозводимые крытые площадки в Тасеевском, Казачинском и Манском районах.В регионе также будут обустроены 150 новых плоскостных сооружений, 15 площадок ГТО, модернизированы два футбольных поля. Впервые в крае установят восемь универсальных крытых тентовых спортивных конструкций, где можно будет во все сезоны заниматься спортом (зимой – ледовыми видами, летом – игровыми).К строительству спортобъектов активно привлекаются и инвесторы - ещё четыре современных спорткомплекса возведут за счёт внебюджетных средств: физкультурно-спортивный комплекс в Норильске и гольф-комплекс в Красноярске, на обоих инвестором выступает «Норникель»; бассейн при общеобразовательной школе в Богучанском районе (инвестор «РУСАЛ»), физкультурный центр для регби в Красноярске (инвестор «Полюс Золото»).Также министр спорта отметил, что профессиональному спорту по-прежнему будет уделяться большое внимание, однако следует соблюдать необходимый баланс и разумность в финансировании. «Тема профессиональных клубов болезненная, очень не простая. Необходимо, чтобы профессиональные клубы жили по средствам, а спортивные результаты достигались в идеале не за счёт покупки приезжих игроков, а за счёт местных воспитанников. Однако прежнее руководство ФК «Енисей» без обсуждения с министерством и всяких тому оснований заключило дополнительное соглашение к контрактам со своими игроками, по которым их месячная зарплата с января 2020 г. выросла до 800 тысяч, а иногда и до 1 млн 400 тыс. рублей. При этом сама команда находится сейчас на 17-м месте из 20 возможных».Губернатор Александр Усс поддержал эту точку зрения и в свою очередь заявил: «Конечно, такие заработные платы футболистов без соответствующего результата - нонсенс. Почему тогда, по аналогии, мы не можем привлечь опытных врачей, чтобы они подтягивали краевых специалистов на более высокий уровень, а футболистов привлекаем?».Также губернатор края Александр Усс дал поручение проработать вопрос о возможности провести в столице края зимние юношеские Олимпийские игры в 2028 году. «Предлагаю включиться в заявку на проведение юношеских Олимпийских игр 2028 года. Это год юбилея города. Мы могли бы совместить подготовку к олимпийским играм и подготовку к 400-летию Красноярска. Красноярск имеет все шансы провести эти юношеские Олимпийские игры на высочайшем уровне», - сказал глава региона.Фото строительства ФОК из архива ЗП