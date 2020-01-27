Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42329
27 января 2020, 18:04

Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке.


Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев выступил на заседании президиума правительства края под председательством губернатора края Александра Усса.
Министр отметил, что уже на протяжении нескольких лет отрасль показывает положительную динамику развития. Но если в последние годы основные ресурсы были направлены на проведение Универсиады, то сейчас акцент будет сделан на развитии спортивной инфраструктуры в территориях края и массового спорта.
Согласно федеральному проекту «Спорт – норма жизни» необходимо вовлечь в занятия физической культурой и спортом каждого второго жителя нашего края, создав для этого все необходимые условия. Спорт должен быть доступен всем жителям региона, независимо от того, где они проживают – в большом городе или маленьком посёлке.
На создание спортивной инфраструктуры до 2022 года из краевого бюджета будут выделены 3,5 млрд рублей.
На эти средства будут построены 12 крупных спортивных объектов – физкультурно-спортивный центр в Новосёлове, стадион в Абане, лыжно-биатлонный комплекс в селе Верхнепашино, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Боготоле, спорткомплекс «Авангард» (вторая очередь), физкультурно-спортивный центр в посёлке Солонцы, спорткомплекс в Туруханске, быстровозводимая крытая спортивная площадка в Курагинском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в Сухобузимском, бассейн в Минусинске, физкультурно-спортивный центр с бассейном в Кодинске, крытый каток с искусственным льдом в Канске.
До 2022 года будут запроектированы семь объектов - каток на Таймыре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Заозерном, бассейн в Шарыпове, физкультурно-спортивный центр в Богучанском районе, быстровозводимые крытые площадки в Тасеевском, Казачинском и Манском районах.
В регионе также будут обустроены 150 новых плоскостных сооружений, 15 площадок ГТО, модернизированы два футбольных поля. Впервые в крае установят восемь универсальных крытых тентовых спортивных конструкций, где можно будет во все сезоны заниматься спортом (зимой – ледовыми видами, летом – игровыми).
К строительству спортобъектов активно привлекаются и инвесторы - ещё четыре современных спорткомплекса возведут за счёт внебюджетных средств: физкультурно-спортивный комплекс в Норильске и гольф-комплекс в Красноярске, на обоих инвестором выступает «Норникель»; бассейн при общеобразовательной школе в Богучанском районе (инвестор «РУСАЛ»), физкультурный центр для регби в Красноярске (инвестор «Полюс Золото»).
Также министр спорта отметил, что профессиональному спорту по-прежнему будет уделяться большое внимание, однако следует соблюдать необходимый баланс и разумность в финансировании. «Тема профессиональных клубов болезненная, очень не простая. Необходимо, чтобы профессиональные клубы жили по средствам, а спортивные результаты достигались в идеале не за счёт покупки приезжих игроков, а за счёт местных воспитанников. Однако прежнее руководство ФК «Енисей» без обсуждения с министерством и всяких тому оснований заключило дополнительное соглашение к контрактам со своими игроками, по которым их месячная зарплата с января 2020 г. выросла до 800 тысяч, а иногда и до 1 млн 400 тыс. рублей. При этом сама команда находится сейчас на 17-м месте из 20 возможных».
Губернатор Александр Усс поддержал эту точку зрения и в свою очередь заявил: «Конечно, такие заработные платы футболистов без соответствующего результата - нонсенс. Почему тогда, по аналогии, мы не можем привлечь опытных врачей, чтобы они подтягивали краевых специалистов на более высокий уровень, а футболистов привлекаем?».
Также губернатор края Александр Усс дал поручение проработать вопрос о возможности провести в столице края зимние юношеские Олимпийские игры в 2028 году. «Предлагаю включиться в заявку на проведение юношеских Олимпийских игр 2028 года. Это год юбилея города. Мы могли бы совместить подготовку к олимпийским играм и подготовку к 400-летию Красноярска. Красноярск имеет все шансы провести эти юношеские Олимпийские игры на высочайшем уровне», - сказал глава региона.
Фото строительства ФОК из архива ЗП
Просмотров:102
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 27 января 2020 
18:32   В Норильске из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолёт из Москвы, направлявшийся в Якутск. 18:12   Суд Норильска заблокировал четыре сайта по продаже дипломов и аттестатов.
18:04   Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке. 17:37   В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл сбой, проблему уже решают.
17:35   В выходные в Норильске произошло несколько ДТП, в двух из которых пострадали трое норильчан. 17:17   День рождения Владимира Высоцкого отметили 25 января в Талнахе, в культурно-досуговом центре имени поэта.
16:39   Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка. 16:29   Юбилейная, десятая, Конференция исследователей территории прошла в воскресенье в Музее Норильска.
16:11   В скором будущем филиал Фонда капитальных ремонтов откроется в Норильске. Об этом говорилось на заседании правительства региона. 14:32   Первая премьера наступившего года в Заполярном драматическом состоялась. Зрителям представили французскую комедию.
14:26   Малая сцена соберёт самых маленьких норильчан на сказочный сторителлинг «Волшебное дерево». 12:59   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Нелегальный таксист».
12:07   Сегодня ночью компания «Единство» планирует провести профилактические работы на линии ВОЛС. 12:02   В правительстве края обсудили план мероприятий по росту доходов и повышению эффективности расходов краевого бюджета.

 25 января 2020 
14:54   День российского студенчества отметили медовым сбитнем в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. 13:57   Норильск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

 24 января 2020 
16:57   Норильский пловец включён в состав сборной России. 16:56   За сутки в Красноярском крае жертвами мошенников стали 17 человек.
16:48   Россияне боятся экологических угроз больше, чем террористов. 16:25   Осетров на 2 млн наловил браконьер-рецидивист.
15:31   В Норильске наградили победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». 15:00   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги конкурса по демаркации опасных зон.
14:49   Норильчанам, планирующим поездку в Китай, стоит соблюсти меры, рекомендованные Роспотребнадзором. 14:07   Успеть на выставку Сурикова.
14:00   Родителям, чьи дети ходят в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования предлагают пройти анкетирование. 13:22   500 руб. за кг. Самое дорогое мороженое в Норильске.
12:56   Госавтоинспекторы проводят рейды «Детское удерживающее устройство» и «Пешеходный переход». 12:42   Сразу две норильчанки перевели свои кровные «работнику банка».
11:12   Больше суток несколько норильских домов были без холодной воды из-за коммунальной аварии.

 23 января 2020 
18:07   Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию. 18:01   В российских аэропортах усилен контроль за выявлением коронавируса.
17:48   Специалисты «Красной машины» провели тренинг для спортивных наставников и юных норильских хоккеистов. 17:28   Полностью восстановить водоснабжение в домах, в которых накануне произошла авария, планируют к 18 часам.
17:06   Музей Норильска приглашает на экскурсию по выставке «Личный осмотр». 16:40   Красноярский краевой суд рассмотрит уголовное дело об убийстве двух норильчан.
16:37   Открыт приём работ на ежегодный фотографический проект-конкурс «Отражение-2020». 15:51   В Норильске раскрыто хищение свыше тонны авиатоплива.
13:59   Коммунальная авария стала причиной ДТП в районе дома на Нансена, 72. 13:46   Жильцы некоторых норильских домов остались без холодной воды.
13:32   Судебные приставы помогли владельцу квартиры выселить арендатора. 12:49   В Норильске состоялся интенсив акселератора социальных бизнес-проектов.
11:27   Повысились пособия на детей. 10:45   Александр Усс обсудил с консулом Киргизии перспективы сотрудничества.
10:31   Два игрока МФК «Норильский никель» вызваны в сборную России.

 22 января 2020 
17:33   Рыбалка уже скоро. Второй фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в столице Таймыра 25 апреля. 17:14   Стартовала городская профориентационная квест-игра, посвящённая 85-летию «Норникеля».
17:10   Мороз хоть и крепкий, но не долгий. Завтра в Норильске потеплеет, но... 16:32   Улов на миллион. Рыбаку грозит тюрьма за вылов осетра и нельмы.
15:37   В Норильске создадут центр цифрового образования «IT-куб». 15:24   В аэропорту Красноярска усилили контроль из-за китайского коронавируса.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх