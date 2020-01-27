Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42330

27 января 2020, 18:12



Суд Норильска заблокировал четыре сайта по продаже дипломов и аттестатов.

В итоге исковые заявления о признании информации, размещённой на интернет-сайтах, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, были приняты и рассмотрены. В настоящее время доступ к четырём сайтам заблокирован.

Просмотров:105 Суд Норильска принял от местной прокуратуры семь исковых заявлений. Требования надзорного органа касались семи интернет-сайтов. На них, по данным ведомства, была размещена информация о продаже дипломов об образовании, аттестатов о получении общего и среднего образования.В итоге исковые заявления о признании информации, размещённой на интернет-сайтах, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, были приняты и рассмотрены. В настоящее время доступ к четырём сайтам заблокирован.