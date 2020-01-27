Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42331

27 января 2020, 18:32



В Норильске из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолёт из Москвы, направлявшийся в Якутск.

Лайнер принадлежит компании S7. Он вылетел из Домодедово и должен был прибыть в Якутск в 9.30 по местному времени, однако из-за задержки прибыл в аэропорт назначения в 12.07. В аэропорту «Норильск» самолёт пробыл всего пару часов. Фото Rbc.ru

Просмотров:259 Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Якутск, экстренно сел в Норильске: помощь понадобилась 22-летней девушке, у которой в полёте начались судороги. Первыми на месте оказались медики из здравпункта аэропорта, а после бригада скорой помощи доставила пассажирку в городскую больницу. На момент прибытия врачей состояние девушки было удовлетворительным, однако ей придётся некоторое время провести в больнице.Лайнер принадлежит компании S7. Он вылетел из Домодедово и должен был прибыть в Якутск в 9.30 по местному времени, однако из-за задержки прибыл в аэропорт назначения в 12.07. В аэропорту «Норильск» самолёт пробыл всего пару часов.Фото Rbc.ru