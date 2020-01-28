Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42332

28 января 2020, 11:48



NordStar приостановил перевозки российских туристов в Китай.

Все рейсы NordStar из городов РФ в Санью отменены. Авиакомпания только вывозит туристов из Саньи в Россию. «Туристам, оформившим перелёт рейсами авиакомпании NordStar в Санью в рамках туристского пакета туроператора «Русь-Тур», для аннулирования договора оказания туристических услуг необходимо обращаться по месту приобретения туристского пакета. Пассажирам, оформившим билеты на рейсы авиакомпании NordStar из городов РФ в Санью на сайте авиакомпании, для оформления возврата необходимо обратиться в контактный центр по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный)», - сообщается на сайте перевозчика. Фото Ирины Яринской

Просмотров:256 Решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора и связано с участившимися случаями заражения новым коронавирусом. Кроме того, Федеральное агентство по туризму рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.Все рейсы NordStar из городов РФ в Санью отменены. Авиакомпания только вывозит туристов из Саньи в Россию.«Туристам, оформившим перелёт рейсами авиакомпании NordStar в Санью в рамках туристского пакета туроператора «Русь-Тур», для аннулирования договора оказания туристических услуг необходимо обращаться по месту приобретения туристского пакета. Пассажирам, оформившим билеты на рейсы авиакомпании NordStar из городов РФ в Санью на сайте авиакомпании, для оформления возврата необходимо обратиться в контактный центр по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный)», - сообщается на сайте перевозчика.Фото Ирины Яринской