Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42333

28 января 2020, 12:18



Управление социальной политики администрации Норильска реорганизовано.

Приём документов на оформление государственных услуг теперь осуществляет территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Норильску по адресам: - Центральный район, ул. Советская, 14, тел. 46-14-41 (понедельник, среда с 9 до 20, вторник, четверг с 9 до 17.15, пятница с 10 до 17); - район Талнах, ул. Полярная, 7, тел. 45-21-53 (понедельник – четверг с 9 до 17.15, пятница с 9 до 17); - район Кайеркан, ул. Шахтёрская, 9, тел. 39-34-75 (понедельник – четверг с 9 до 17.15, пятница с 9 до 17). С перечнем государственных социальных услуг можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru в разделе «Социальная поддержка населения».

Просмотров:257 Приём документов на оформление государственных услуг теперь осуществляет территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Норильску по адресам:- Центральный район, ул. Советская, 14, тел. 46-14-41 (понедельник, среда с 9 до 20, вторник, четверг с 9 до 17.15, пятница с 10 до 17);- район Талнах, ул. Полярная, 7, тел. 45-21-53 (понедельник – четверг с 9 до 17.15, пятница с 9 до 17);- район Кайеркан, ул. Шахтёрская, 9, тел. 39-34-75 (понедельник – четверг с 9 до 17.15, пятница с 9 до 17).С перечнем государственных социальных услуг можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Красноярского края szn24.ru в разделе «Социальная поддержка населения».