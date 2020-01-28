Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42334

28 января 2020, 12:18



В Норильске создано муниципальное казённое учреждение «Управление социальной политики».

С полным перечнем муниципальных услуг можно ознакомиться на сайте norilsk-city.ru.

Просмотров:256 К его полномочиям относятся вопросы предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счёт средств местного бюджета. Приём документов на оформление данных соцуслуг осуществляется по адресу: Ленинский пр., 26, тел. 43-71-95, понедельник, среда, четверг с 9 до 17, вторник – с 9 до 18.30, пятница – неприёмный день.С полным перечнем муниципальных услуг можно ознакомиться на сайте norilsk-city.ru.