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28 января 2020, 13:13



Двое норильчан стали призёрами первенства Сибирского федерального округа по боксу.

Оба наших боксёра стали бронзовыми призёрами состязаний и выполнили норматив кандидата в мастера спорта России.

Просмотров:236 Соревнования среди юниоров и юниорок 17-18 лет прошли в Иркутске. Участвовали более 150 спортсменов со всего региона. В составе сборной Красноярского края выступили двое норильчан - Карина Фёдорова (тренируется под руководством Максима Трофимова и Владимира Лазника - спортшкола № 4) и Никита Никитенко (тренер Владислав Васильев - спортшкола № 5).Оба наших боксёра стали бронзовыми призёрами состязаний и выполнили норматив кандидата в мастера спорта России.