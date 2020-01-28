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28 января 2020, 13:38



Чтобы создать в Норильске приют для животных, предстоит провести масштабную подготовительную работу.

- Работы по созданию приюта мы можем начать только после того, как Красноярский край передаст нам полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев, – сообщил Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска. – Сейчас у нас таких полномочий нет, как нет и муниципального приюта, на строительство которого необходимы немалые деньги, которые должны быть выделены из краевого бюджета. Требования к приюту чётко прописаны в федеральном законодательстве и в проекте, который подготовил Красноярский край. Так, например, приют для животных должен размещаться в отдельно стоящих зданиях с территорией для выгула собак и находиться в удалении от жилых домов. Также в документе прописаны требования к вольерам, ветеринарной помощи, наличию изоляторов и так далее. На данный момент идёт согласование полномочий. - Создание муниципального приюта рассматривается, но всё зависит от объёма денежных средств, который нам будет выделен из края, – поясняет Константин Купреенко. – На строительство нового приюта «с нуля», соответствующего требованиям закона, может потребоваться до 300 миллионов рублей. Пока мы больше склоняемся к привлечению сторонних организаций к созданию приютов и заключения с ними договора. Что касается восстановления приюта на Заводской, 19, то специалисты управления городского хозяйства выезжали и проводили осмотр здания, часть которого не пострадала при пожаре. Восстанавливать его нецелесообразно. Сейчас управление имущества подбирает возможные помещения под приют, а муниципалитет готов оказать помощь сторонним организациям в его создании.

Просмотров:250 В соответствии с Федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными» приюты для животных могут быть государственными, муниципальными и частными.- Работы по созданию приюта мы можем начать только после того, как Красноярский край передаст нам полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев, – сообщил Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска. – Сейчас у нас таких полномочий нет, как нет и муниципального приюта, на строительство которого необходимы немалые деньги, которые должны быть выделены из краевого бюджета.Требования к приюту чётко прописаны в федеральном законодательстве и в проекте, который подготовил Красноярский край. Так, например, приют для животных должен размещаться в отдельно стоящих зданиях с территорией для выгула собак и находиться в удалении от жилых домов. Также в документе прописаны требования к вольерам, ветеринарной помощи, наличию изоляторов и так далее. На данный момент идёт согласование полномочий.- Создание муниципального приюта рассматривается, но всё зависит от объёма денежных средств, который нам будет выделен из края, – поясняет Константин Купреенко. – На строительство нового приюта «с нуля», соответствующего требованиям закона, может потребоваться до 300 миллионов рублей. Пока мы больше склоняемся к привлечению сторонних организаций к созданию приютов и заключения с ними договора.Что касается восстановления приюта на Заводской, 19, то специалисты управления городского хозяйства выезжали и проводили осмотр здания, часть которого не пострадала при пожаре. Восстанавливать его нецелесообразно. Сейчас управление имущества подбирает возможные помещения под приют, а муниципалитет готов оказать помощь сторонним организациям в его создании.