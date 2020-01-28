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28 января 2020, 13:42



Отлавливать бездомных собак будут по краткосрочным контрактам.

После отлова животные проходят процедуры, предусмотренные законом и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Контракт на отлов в Талнахе уже заключён, по Центральному району и Кайеркану документы находятся в процессе согласования и буквально на днях будут подписаны. Сумма каждого контракта 300 тысяч рублей. - После того как на территории появится приют для животных, контракт на отлов бездомных животных будет заключаться с учётом поправок, которые были внесены в Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными», - добавил Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства. Сейчас заявку на отлов бродячих животных можно подать по телефону 43-70-57. Также придётся написать заявление с указанием места, где были замечены бездомные животные. Сделать это можно в управлении городского хозяйства на ул. Севастопольской, 7. Дополнительная информация на сайте norilsk-city.ru, в разделе «Управление городского хозяйства». Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:287 До передачи Красноярским краем Норильску полномочий по организации деятельности по обращению с бездомными животными работы будут вестись по краткосрочному контракту в рамках соблюдения требований федерального законодательства. Документ заключается с февраля на три месяца.После отлова животные проходят процедуры, предусмотренные законом и санитарно-эпидемиологическими требованиями.Контракт на отлов в Талнахе уже заключён, по Центральному району и Кайеркану документы находятся в процессе согласования и буквально на днях будут подписаны. Сумма каждого контракта 300 тысяч рублей.- После того как на территории появится приют для животных, контракт на отлов бездомных животных будет заключаться с учётом поправок, которые были внесены в Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными», - добавил Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства.Сейчас заявку на отлов бродячих животных можно подать по телефону 43-70-57. Также придётся написать заявление с указанием места, где были замечены бездомные животные. Сделать это можно в управлении городского хозяйства на ул. Севастопольской, 7. Дополнительная информация на сайте norilsk-city.ru, в разделе «Управление городского хозяйства».Фото из архива "Заполярной правды"