Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42338

28 января 2020, 15:00



В Талнахе традиционным танцем «Хэйро» жители призывали солнце скорее появиться из-за горизонта.

Собравшимся на мероприятие гостям предлагали попробовать себя в роли оленевода или рыбака на интерактивных площадках «Меткий стрелок» и «Поймай оленя». Любители рукоделия приняли участие в мастер-классе по изготовлению сувениров от педагогов школы № 43. За просветительскую составляющую фольклорно-игровой площадки отвечали работники талнахской библиотеки № 6, рассказывая собравшимся истории и сказки коренных народов. Самые разгоряченные и раззадоренные жители района осваивали премудрости национальной забавы «Снегоступы». Завершил этнографический праздник танец «Хэйро»: в мистическом хороводе под ритмы бубна талнахцы призвали первые после полярной ночи солнечные лучи. Фото предоставлено музеем

Просмотров:226 Ежегодный праздник прошёл как в помещении талнахского филиала музея, так и на уличной площадке. Погрузиться в атмосферу традиций таймырской земли смогли более 500 человек. Особый этнографический колорит празднику придавали работы флористов-дизайнеров из клуба «Галакс» и творческого объединения «Эдельвейс». Мастерицы подготовили выставку «Северная мозаика», в которую вошли настенные панно, глиняные скульптуры, миниатюрные чумы и многое другое.Собравшимся на мероприятие гостям предлагали попробовать себя в роли оленевода или рыбака на интерактивных площадках «Меткий стрелок» и «Поймай оленя». Любители рукоделия приняли участие в мастер-классе по изготовлению сувениров от педагогов школы № 43. За просветительскую составляющую фольклорно-игровой площадки отвечали работники талнахской библиотеки № 6, рассказывая собравшимся истории и сказки коренных народов. Самые разгоряченные и раззадоренные жители района осваивали премудрости национальной забавы «Снегоступы». Завершил этнографический праздник танец «Хэйро»: в мистическом хороводе под ритмы бубна талнахцы призвали первые после полярной ночи солнечные лучи.Фото предоставлено музеем