Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42339

28 января 2020, 15:03



Никакой чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса на территории Норильска нет.

Накануне в соцсетях распространилось сообщение о том, что ученицу 4-й гимназии, прилетевшую неделю назад из Китая, направили в инфекционную больницу. Информация о госпитализированной школьнице подтвердилась. У неё взяли все необходимые анализы и выявили ОРВИ. В краевом Роспотребнадзоре также рассказали, что на территории Норильска периодически проводятся исследования заболевших, для того чтобы выяснить, какие типы вируса и респираторных инфекций циркулируют в городе. Из-за китайского коронавируса сейчас в аэропорту Красноярска усилен контроль за туристами. Специалисты санитарно-контрольного пункта управления Роспотребнадзора проводят досмотр всех прибывающих рейсов из-за рубежа. Более пристальное внимание уделяется пассажирам, прилетевшим из КНР, в обязательном порядке все пассажиры проходят термометрию бесконтактным путём, для этого установлены тепловизоры. Для измерения температуры пассажиров на борту воздушного судна также используется ручной тепловизор. Организовано взаимодействие со всеми структурами, которые могут быть задействованы при выявлении такого опасного инфекционного заболевания. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:616 В этом заверили«Заполярку» в Роспотребнадзоре Красноярского края.Накануне в соцсетях распространилось сообщение о том, что ученицу 4-й гимназии, прилетевшую неделю назад из Китая, направили в инфекционную больницу.Информация о госпитализированной школьнице подтвердилась. У неё взяли все необходимые анализы и выявили ОРВИ.В краевом Роспотребнадзоре также рассказали, что на территории Норильска периодически проводятся исследования заболевших, для того чтобы выяснить, какие типы вируса и респираторных инфекций циркулируют в городе.Из-за китайского коронавируса сейчас в аэропорту Красноярска усилен контроль за туристами.Специалисты санитарно-контрольного пункта управления Роспотребнадзора проводят досмотр всех прибывающих рейсов из-за рубежа.Более пристальное внимание уделяется пассажирам, прилетевшим из КНР, в обязательном порядке все пассажиры проходят термометрию бесконтактным путём, для этого установлены тепловизоры. Для измерения температуры пассажиров на борту воздушного судна также используется ручной тепловизор. Организовано взаимодействие со всеми структурами, которые могут быть задействованы при выявлении такого опасного инфекционного заболевания.Фото из архива "Заполярной Правды"