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28 января 2020, 15:25



Норильчанин Сергей Мурашёв - победитель Всемирных зимних игр мастеров.

«Я доволен своим результатом, хотя особо и не рассчитывал на успех. В Австрии собрались лучшие спортсмены: это и норвежцы, и сами австрийцы, и многие другие. Конкуренция была серьёзной», - рассказал Сергей Мурашёв «Заполярной Правде». Добавим, летом прошлого года спортсмен стал победителем и призёром Европейских игр в лёгкой атлетике. Тогда он завоевал золото в спортивной ходьбе, серебро в вертикальном беге в гору и бронзу в полумарафоне. Фото предоставлено Сергеем Мурашёвым

Просмотров:284 Соревнования прошли в австрийском Зеефельде. В них приняли участие сильнейшие спортсмены со всего мира. В составе российской команды выступил норильчанин Сергей Мурашёв, в возрастной группе 70-75 лет став одним из лучших в лыжных гонках. Он пришёл первым к финишу на дистанциях 5 и 10 км классическим стилем, а также третьим в коньковом стиле на 15 км.«Я доволен своим результатом, хотя особо и не рассчитывал на успех. В Австрии собрались лучшие спортсмены: это и норвежцы, и сами австрийцы, и многие другие. Конкуренция была серьёзной», - рассказал Сергей Мурашёв «Заполярной Правде».Добавим, летом прошлого года спортсмен стал победителем и призёром Европейских игр в лёгкой атлетике. Тогда он завоевал золото в спортивной ходьбе, серебро в вертикальном беге в гору и бронзу в полумарафоне.Фото предоставлено Сергеем Мурашёвым