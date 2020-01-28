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28 января 2020, 16:10



Юрий Захаринский победил в праймериз «Единой России» в Норильске.

Всего на праймериз выдвинули свои кандидатуры и были зарегистрированы четыре претендента: руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета Юрий Захаринский, педагог-психолог норильской средней школы № 13 Елена Косицына, руководитель аппарата местного штаба общественной организации «Молодая гвардия» «Единой России» Роман Потапенко и директор Фонда социальной защиты населения города Норильска Сергей Сурмай. 27 января состоялось заседание организационного комитета Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором были оглашены результаты голосования. С большим отрывом от конкурентов, набрав 69% голосов, победил Юрий Захаринский. Именно он станет кандидатом от партии на довыборах 19 апреля 2020 года. Второй результат - у Елены Косицыной, набравшей 24% голосов. Само предварительное голосование в Норильске проходило по открытой модели – в этом случае принять участие может любой член «Единой России» или беспартийный гражданин, а проголосовать – любой избиратель округа. Партия в рамках голосования предъявляет к своим кандидатам жёсткие требования: они не должны владеть финансовыми активами за рубежом и не должны иметь судимости, даже снятой или погашенной; а также обязаны в рамках своей общественной деятельности соблюдать этические нормы. Норильчане проявили высокий интерес к партийному мероприятию. Теперь «Единая Россия» может официально принимать участие в избирательной кампании. В ближайшее время Юрий Захаринский получит статус кандидата от партии и приступит к агитации. На фото - Дмитрий Карасёв, руководитель фракции «Единой России» в Норильском городском Совете депутатов

Просмотров:273 Основной целью праймериз стали выборы кандидата от партии для последующей борьбы за депутатское кресло на довыборах в Законодательное собрание Красноярского края. В этот морозный день на пяти избирательных участках голосовали жители Норильского одномандатного избирательного округа № 21.Всего на праймериз выдвинули свои кандидатуры и были зарегистрированы четыре претендента: руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета Юрий Захаринский, педагог-психолог норильской средней школы № 13 Елена Косицына, руководитель аппарата местного штаба общественной организации «Молодая гвардия» «Единой России» Роман Потапенко и директор Фонда социальной защиты населения города Норильска Сергей Сурмай.27 января состоялось заседание организационного комитета Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», на котором были оглашены результаты голосования. С большим отрывом от конкурентов, набрав 69% голосов, победил Юрий Захаринский. Именно он станет кандидатом от партии на довыборах 19 апреля 2020 года. Второй результат - у Елены Косицыной, набравшей 24% голосов.Само предварительное голосование в Норильске проходило по открытой модели – в этом случае принять участие может любой член «Единой России» или беспартийный гражданин, а проголосовать – любой избиратель округа. Партия в рамках голосования предъявляет к своим кандидатам жёсткие требования: они не должны владеть финансовыми активами за рубежом и не должны иметь судимости, даже снятой или погашенной; а также обязаны в рамках своей общественной деятельности соблюдать этические нормы.Норильчане проявили высокий интерес к партийному мероприятию. Теперь «Единая Россия» может официально принимать участие в избирательной кампании. В ближайшее время Юрий Захаринский получит статус кандидата от партии и приступит к агитации.На фото - Дмитрий Карасёв, руководитель фракции «Единой России» в Норильском городском Совете депутатов