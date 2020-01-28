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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:15 К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков.
12:14 Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.
10:12 Стартовала ежегодная акция «Письмо солдату».
18:30 Один из руководителей налоговой инспекции подозревается в подлоге документа.
18:24 Норильск приглашает на работу начинающих профессионалов и высококвалифицированных специалистов в областях здравоохранения, образования, спорта, культуры.
18:13 В норильских школах прошли уроки памяти, посвящённые истории блокады Ленинграда.
17:41 В художественной галерее открылась первая выставка в рамках акции «Художники, прошедшие войну» к 75-летию Победы.
16:54 Идея таймырского энтузиаста о разведении в Волочанке овцебыков неожиданно получила научно-практическую подоплёку.
16:45 Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийских конкурсах.
16:10 Юрий Захаринский победил в праймериз «Единой России» в Норильске.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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