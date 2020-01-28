Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42342

28 января 2020, 16:45



Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийских конкурсах.

К участию в конкурсе «Мой вклад в величие России» приглашают молодых людей от 14 лет до 21 года. Исследовательские и творческие работы принимаются до 4 марта. Подробности на сайте www.величие-страны.рф. Проявить себя в конкурсе исследовательских и творческих работ «Мы - гордость Родины» (весенняя сессия) могут школьники от 7 до 14 лет. Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте www.мы-гордость.рф. Работы принимаются до 1 апреля. Конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра» проводится среди молодёжи от 14 до 23 лет. Направить свою работу на конкурс можно до 8 апреля. Ознакомиться с условиями участия можно на сайте www.неотерра.рф. К участию допускаются учащиеся организаций общего, профессионального и высшего образования, воспитанники учреждений дополнительного образования детей. Конкурсы проводятся на безвозмездной основе при участии ведущих образовательных организаций высшего образования, органов государственной власти Российской Федерации, при содействии Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова. По итогам мероприятий участников наградят дипломами, медалями и специальными призами, тезисы работ опубликуют в официальных сборниках конкурсов. Победителей заочных туров и научных руководителей пригласят в Москву для очного представления, защиты результатов работ и проектов перед экспертными советами специализированных секций.

Просмотров:281 Региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина» объявила о проведении всероссийских конкурсных мероприятий: «Мой вклад в величие России», «Мы - гордость Родины», «Неотерра». Они организованы в рамках национального проекта «Образование».К участию в конкурсе «Мой вклад в величие России» приглашают молодых людей от 14 лет до 21 года. Исследовательские и творческие работы принимаются до 4 марта. Подробности на сайте www.величие-страны.рф.Проявить себя в конкурсе исследовательских и творческих работ «Мы - гордость Родины» (весенняя сессия) могут школьники от 7 до 14 лет. Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте www.мы-гордость.рф. Работы принимаются до 1 апреля.Конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра» проводится среди молодёжи от 14 до 23 лет. Направить свою работу на конкурс можно до 8 апреля. Ознакомиться с условиями участия можно на сайте www.неотерра.рф.К участию допускаются учащиеся организаций общего, профессионального и высшего образования, воспитанники учреждений дополнительного образования детей.Конкурсы проводятся на безвозмездной основе при участии ведущих образовательных организаций высшего образования, органов государственной власти Российской Федерации, при содействии Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, экспедиционного штаба путешественника Фёдора Конюхова.По итогам мероприятий участников наградят дипломами, медалями и специальными призами, тезисы работ опубликуют в официальных сборниках конкурсов.Победителей заочных туров и научных руководителей пригласят в Москву для очного представления, защиты результатов работ и проектов перед экспертными советами специализированных секций.