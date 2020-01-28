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28 января 2020, 16:54



Идея таймырского энтузиаста о разведении в Волочанке овцебыков неожиданно получила научно-практическую подоплёку.

Оригинальное решение проблемы таяния вечной мерзлоты за счёт массового разведения парнокопытных предложил директор Северо-Восточной научной станции Академии наук эколог Сергей Зимов. Ещё в 1996-м учёный создал в Якутии исследовательский центр вечной мерзлоты - уникальный Плейстоценовый парк, являющийся заказником. Он расположен на северо-востоке Якутии в нижнем течении Колымы, в 30 км к югу от посёлка Черский, в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Зимов восстанавливает здесь древнюю экосистему, разводя на территории парка якутских лошадей, северных оленей, лосей, баранов, овцебыков, яков, зубров, а также диких коров. Летом 2019 года в парк завезли ещё и партию из 12 бизонов. Вытаптывая снег, животные помогают сохранить температуру мерзлоты. Учёный считает, что охладить почвы и мерзлоту возможно, для этого достаточно вытоптать снег - он становится тоньше, плотнее и теряет теплоизоляционные свойства. Но как это сделать на площади в несколько миллионов квадратных километров? Нужны миллионы работников, которые будут это делать с энтузиазмом, и такие работники, по мнению Зимова, в Заполярье есть. Это северные олени, лошади, бизоны, овцебыки, снежные бараны, маралы, косули. Все они всю зиму, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать, топчут, дырявят и разгребают снег. На таких пастбищах температура почв и мерзлоты на 3-4 градуса ниже, чем в таких же местах без выпаса. Всё нужное есть, считает учёный. Большая часть животных уже существует на территории Якутии. Надо увеличить поголовье северных оленей, снежных баранов, лосей, маралов, косуль, продолжить завозить бизонов и овцебыков. «Республика предпринимает шаги навстречу, но надо больше», - считает руководитель парка. Фото из открытых источников

Просмотров:307 Оригинальное решение проблемы таяния вечной мерзлоты за счёт массового разведения парнокопытных предложил директор Северо-Восточной научной станции Академии наук эколог Сергей Зимов.Ещё в 1996-м учёный создал в Якутии исследовательский центр вечной мерзлоты - уникальный Плейстоценовый парк, являющийся заказником. Он расположен на северо-востоке Якутии в нижнем течении Колымы, в 30 км к югу от посёлка Черский, в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Зимов восстанавливает здесь древнюю экосистему, разводя на территории парка якутских лошадей, северных оленей, лосей, баранов, овцебыков, яков, зубров, а также диких коров. Летом 2019 года в парк завезли ещё и партию из 12 бизонов. Вытаптывая снег, животные помогают сохранить температуру мерзлоты.Учёный считает, что охладить почвы и мерзлоту возможно, для этого достаточно вытоптать снег - он становится тоньше, плотнее и теряет теплоизоляционные свойства. Но как это сделать на площади в несколько миллионов квадратных километров? Нужны миллионы работников, которые будут это делать с энтузиазмом, и такие работники, по мнению Зимова, в Заполярье есть. Это северные олени, лошади, бизоны, овцебыки, снежные бараны, маралы, косули. Все они всю зиму, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать, топчут, дырявят и разгребают снег. На таких пастбищах температура почв и мерзлоты на 3-4 градуса ниже, чем в таких же местах без выпаса.Всё нужное есть, считает учёный. Большая часть животных уже существует на территории Якутии. Надо увеличить поголовье северных оленей, снежных баранов, лосей, маралов, косуль, продолжить завозить бизонов и овцебыков. «Республика предпринимает шаги навстречу, но надо больше», - считает руководитель парка.Фото из открытых источников