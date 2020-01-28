Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42344

28 января 2020, 17:41



В художественной галерее открылась первая выставка в рамках акции «Художники, прошедшие войну» к 75-летию Победы.

Творческое наследие целой плеяды художников, прошедших войну, будет представлено в течение года. Художественный фонд музейного комплекса насчитывает более шести тысяч произведений и даёт широкое представление о различных школах и направлениях отечественного изобразительного искусства второй половины ХХ века. Первая выставка акции открылась сегодня в лекционном зале художественной галереи. В экспозиции представлены работы живописца, члена Союза художников СССР, ветерана Великой Отечественной войны Георгия Алексеевича Княжевского. В 1941 году вместе с тысячью новобранцев страны Княжевский был призван в армию, он прошёл ускоренные курсы обучения в Витебской дивизионной школе младших авиаспециалистов, затем - курсы Первой Московской Краснознамённой военной авиационной школы связи. До Дня Победы воевал на 3-м Прибалтийском фронте. В тяжёлые и грозные сороковые годы Княжевский не переставал писать. В военном 1944 году принимал участие во Всеармейской художественной выставке. Уже имея бесценный опыт преподавания и богатой выставочной деятельности, Георгий Алексеевич в 1959 году приехал в Норильск и стал первым профессиональным художником, организовавшим первую крупную художественную выставку в нашем городе. В художественной галерее в течение юбилейного года норильчане и гости города в рамках выставочной акции «Художники, прошедшие войну» увидят живопись, графику, работы лучших мастеров. Среди них известные и признанные имена: Фёдор Шадрин, Юрий Худоногов, Андрей Рубцов, Яков Еселевич, Анатолий Калинин, Алексей Климанов, Владимир Машков, Алексей Грицай, Эдуард Браговский, Борис Ряузов, Иван Сорокин, Владимир Минаев, Николай Шишловский, Владимир Селивёрстов, Николай Сальников, Пейсах Розин, Анатолий Никич-Криличевский, Фёдор Смирнов, Владимир Гремитских, Пётр Кривоногов, Владимир Ветрогонский, Виталий Абакумов, Иван Пензов и Евгений Востоков.

Просмотров:190 Творческое наследие целой плеяды художников, прошедших войну, будет представлено в течение года. Художественный фонд музейного комплекса насчитывает более шести тысяч произведений и даёт широкое представление о различных школах и направлениях отечественного изобразительного искусства второй половины ХХ века.Первая выставка акции открылась сегодня в лекционном зале художественной галереи. В экспозиции представлены работы живописца, члена Союза художников СССР, ветерана Великой Отечественной войны Георгия Алексеевича Княжевского. В 1941 году вместе с тысячью новобранцев страны Княжевский был призван в армию, он прошёл ускоренные курсы обучения в Витебской дивизионной школе младших авиаспециалистов, затем - курсы Первой Московской Краснознамённой военной авиационной школы связи. До Дня Победы воевал на 3-м Прибалтийском фронте. В тяжёлые и грозные сороковые годы Княжевский не переставал писать. В военном 1944 году принимал участие во Всеармейской художественной выставке. Уже имея бесценный опыт преподавания и богатой выставочной деятельности, Георгий Алексеевич в 1959 году приехал в Норильск и стал первым профессиональным художником, организовавшим первую крупную художественную выставку в нашем городе.В художественной галерее в течение юбилейного года норильчане и гости города в рамках выставочной акции «Художники, прошедшие войну» увидят живопись, графику, работы лучших мастеров. Среди них известные и признанные имена: Фёдор Шадрин, Юрий Худоногов, Андрей Рубцов, Яков Еселевич, Анатолий Калинин, Алексей Климанов, Владимир Машков, Алексей Грицай, Эдуард Браговский, Борис Ряузов, Иван Сорокин, Владимир Минаев, Николай Шишловский, Владимир Селивёрстов, Николай Сальников, Пейсах Розин, Анатолий Никич-Криличевский, Фёдор Смирнов, Владимир Гремитских, Пётр Кривоногов, Владимир Ветрогонский, Виталий Абакумов, Иван Пензов и Евгений Востоков.