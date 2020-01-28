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28 января 2020, 18:13

В норильских школах прошли уроки памяти, посвящённые истории блокады Ленинграда.


Их провели в рамках всероссийского проекта «Блокадный хлеб». Школьникам рассказали о важных исторических событиях, фактах, связанных с жизнью в блокадном Ленинграде и блокадным хлебом.
В акции приняли участие 37 образовательных учреждений Норильска. Уроки памяти прошли для 24 133 подростков. На каждый класс для наглядного рассказа о блокадном Ленинграде был оформлен специальный комплект. Всего потребовалось 1127 брусков хлеба по 125 гр.

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