Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42346

28 января 2020, 18:24



Норильск приглашает на работу начинающих профессионалов и высококвалифицированных специалистов в областях здравоохранения, образования, спорта, культуры.

Узнать подробности можно на официальном сайте города norilsk-city.ru/21060/index.shtml и по телефонам: • отдел здравоохранения: 8 (3919) 34-13-46, 34-21-15; • управление по спорту: 8 (3919) 43-72-35 (доб. 3018); • управление по делам культуры и искусства: 8 (3919) 43-72-45 (доб. 2810, 2813); • управление общего и дошкольного образования: 8 (3919) 43-72-00 (доб. 3270, 3272); • Норильский государственный индустриальный институт: 8 (3919) 47-39-10, 47-39-58; • управление по персоналу: 8 (3919) 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1176). Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:329 Приезжим специалистам гарантируют служебное жильё; единовременную материальную помощь (150 тысяч рублей - среднему медицинскому персоналу, 300 тысяч - педагогическим работникам, научным сотрудникам, инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре, 500 тысяч – врачам); оплату расходов, связанных с переездом; место на ребёнка в детском саду.Узнать подробности можно на официальном сайте города norilsk-city.ru/21060/index.shtml и по телефонам:• отдел здравоохранения: 8 (3919) 34-13-46, 34-21-15;• управление по спорту: 8 (3919) 43-72-35 (доб. 3018);• управление по делам культуры и искусства: 8 (3919) 43-72-45 (доб. 2810, 2813);• управление общего и дошкольного образования: 8 (3919) 43-72-00 (доб. 3270, 3272);• Норильский государственный индустриальный институт: 8 (3919) 47-39-10, 47-39-58;• управление по персоналу: 8 (3919) 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1176).Фото из архива "Заполярной Правды"