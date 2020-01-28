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28 января 2020, 18:30



Один из руководителей налоговой инспекции подозревается в подлоге документа.





По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285.3 УК РФ (подлог документа, на основании которого была внесена запись в единый государственный реестр, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Ведётся предварительное расследование.

Просмотров:254 В норильской ИФНС прошла прокурорская проверка. В ходе неё выяснилось: сотрудник из руководящего состава, пользуясь служебным положением, внёс недостоверные сведения в заявление гражданина о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Тем самым он совершил подлог документа. В результате этого в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей против воли заявителя была внесена запись о регистрации «подставного» субъекта предпринимательской деятельности, сообщается на сайте краевой прокуратуры.По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285.3 УК РФ (подлог документа, на основании которого была внесена запись в единый государственный реестр, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации). Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Ведётся предварительное расследование.