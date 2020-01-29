Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42348

29 января 2020, 10:12



Стартовала ежегодная акция «Письмо солдату».

Акцию организует КГБУК «Дом офицеров» и Красноярское отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Проведение акции осуществляется при поддержке Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. В рамках акции планируется в течение февраля отправить письма и посылки служащим по призыву, привлечь к акции детей и молодёжь. Кроме того, проводится конкурс видеорепортажей об акции. Подробности на сайте domoficerov24.ru. Положение об акции размещено на сайте норильск.рф, в разделе «Актуально».

Просмотров:101 С января по февраль 2020 года на территории Красноярского края проходит региональная ежегодная акция «Письмо солдату». Она способствует решению социально-психологических проблем юношей призывного возраста и военнослужащих срочной службы, а также формирует у молодёжи положительное отношение к службе в Вооружённых силах Российской Федерации.Акцию организует КГБУК «Дом офицеров» и Красноярское отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Проведение акции осуществляется при поддержке Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.В рамках акции планируется в течение февраля отправить письма и посылки служащим по призыву, привлечь к акции детей и молодёжь. Кроме того, проводится конкурс видеорепортажей об акции. Подробности на сайте domoficerov24.ru. Положение об акции размещено на сайте норильск.рф, в разделе «Актуально».