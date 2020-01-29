Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42349
29 января 2020, 12:14

Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.


Двенадцатая в истории России перепись населения пройд2т в октябре 2020 года. Для отдалённых и труднодоступных территорий Красноярского края период переписи увеличен с 1 апреля по 20 декабря.
Напомним, в соответствии с федеральным законодательством Всероссийская перепись населения проводится не реже чем раз в десять лет. Последний раз она проходила в 2010 году.
В проведении переписи участвуют разные уровни власти. В правительстве Красноярского края для осуществления координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года сформирована рабочая группа. В городах и районах также созданы аналогичные рабочие группы, сообщается на сайте региона.
Министр экономики и регионального развития края Егор Васильев отметил значимость подготовительной работы: «Это большое и сложное событие в жизни страны, а для Красноярского края с учётом его масштабов и географических особенностей – сложное вдвойне. До начала переписи муниципалитетам предстоит уточнить перечни и границы муниципально-территориальных образований и населённых пунктов, сформировать списки адресов домов и картографические материалы, проверить состояние адресного хозяйства, провести информационно-разъяснительную работу с населением. От слаженной работы региональной команды и органов местного самоуправления напрямую зависит материально-техническое обеспечение работы переписчиков. Мы должны подобрать охраняемые и оснащённые связью помещения, а также обеспечить автомобильным и авиационным транспортом».
В переписи применят новые технологии: жители смогут самостоятельно заполнять электронные переписные листы на портале госуслуг, переписчики вместо бумажных бланков будут использовать планшеты. Предполагается, что благодаря нововведениям процесс переписи станет удобнее, а качество собираемой информации значительно повысится.

Просмотров:24
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 29 января 2020 
12:15   К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков. 12:14   Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.
10:12   Стартовала ежегодная акция «Письмо солдату».

 28 января 2020 
18:30   Один из руководителей налоговой инспекции подозревается в подлоге документа. 18:24   Норильск приглашает на работу начинающих профессионалов и высококвалифицированных специалистов в областях здравоохранения, образования, спорта, культуры.
18:13   В норильских школах прошли уроки памяти, посвящённые истории блокады Ленинграда. 17:41   В художественной галерее открылась первая выставка в рамках акции «Художники, прошедшие войну» к 75-летию Победы.
16:54   Идея таймырского энтузиаста о разведении в Волочанке овцебыков неожиданно получила научно-практическую подоплёку. 16:45   Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийских конкурсах.
16:10   Юрий Захаринский победил в праймериз «Единой России» в Норильске. 15:25   Норильчанин Сергей Мурашёв - победитель Всемирных зимних игр мастеров.
15:03   Никакой чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса на территории Норильска нет. 15:00   В Талнахе традиционным танцем «Хэйро» жители призывали солнце скорее появиться из-за горизонта.
13:42   Отлавливать бездомных собак будут по краткосрочным контрактам. 13:38   Чтобы создать в Норильске приют для животных, предстоит провести масштабную подготовительную работу.
13:13   Двое норильчан стали призёрами первенства Сибирского федерального округа по боксу. 12:18   В Норильске создано муниципальное казённое учреждение «Управление социальной политики».
12:18   Управление социальной политики администрации Норильска реорганизовано. 11:48   NordStar приостановил перевозки российских туристов в Китай.

 27 января 2020 
18:32   В Норильске из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолёт из Москвы, направлявшийся в Якутск. 18:12   Суд Норильска заблокировал четыре сайта по продаже дипломов и аттестатов.
18:04   Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке. 17:37   В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл сбой, проблему уже решают.
17:35   В выходные в Норильске произошло несколько ДТП, в двух из которых пострадали трое норильчан. 17:17   День рождения Владимира Высоцкого отметили 25 января в Талнахе, в культурно-досуговом центре имени поэта.
16:39   Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка. 16:29   Юбилейная, десятая, Конференция исследователей территории прошла в воскресенье в Музее Норильска.
16:11   В скором будущем филиал Фонда капитальных ремонтов откроется в Норильске. Об этом говорилось на заседании правительства региона. 14:32   Первая премьера наступившего года в Заполярном драматическом состоялась. Зрителям представили французскую комедию.
14:26   Малая сцена соберёт самых маленьких норильчан на сказочный сторителлинг «Волшебное дерево». 12:59   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Нелегальный таксист».
12:07   Сегодня ночью компания «Единство» планирует провести профилактические работы на линии ВОЛС. 12:02   В правительстве края обсудили план мероприятий по росту доходов и повышению эффективности расходов краевого бюджета.

 25 января 2020 
14:54   День российского студенчества отметили медовым сбитнем в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. 13:57   Норильск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

 24 января 2020 
16:57   Норильский пловец включён в состав сборной России. 16:56   За сутки в Красноярском крае жертвами мошенников стали 17 человек.
16:48   Россияне боятся экологических угроз больше, чем террористов. 16:25   Осетров на 2 млн наловил браконьер-рецидивист.
15:31   В Норильске наградили победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». 15:00   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги конкурса по демаркации опасных зон.
14:49   Норильчанам, планирующим поездку в Китай, стоит соблюсти меры, рекомендованные Роспотребнадзором. 14:07   Успеть на выставку Сурикова.
14:00   Родителям, чьи дети ходят в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования предлагают пройти анкетирование. 13:22   500 руб. за кг. Самое дорогое мороженое в Норильске.
12:56   Госавтоинспекторы проводят рейды «Детское удерживающее устройство» и «Пешеходный переход». 12:42   Сразу две норильчанки перевели свои кровные «работнику банка».
11:12   Больше суток несколько норильских домов были без холодной воды из-за коммунальной аварии.

 23 января 2020 
18:07   Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию. 18:01   В российских аэропортах усилен контроль за выявлением коронавируса.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх