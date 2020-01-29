Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42349

29 января 2020, 12:14



Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.

Двенадцатая в истории России перепись населения пройд2т в октябре 2020 года. Для отдалённых и труднодоступных территорий Красноярского края период переписи увеличен с 1 апреля по 20 декабря. Напомним, в соответствии с федеральным законодательством Всероссийская перепись населения проводится не реже чем раз в десять лет. Последний раз она проходила в 2010 году. В проведении переписи участвуют разные уровни власти. В правительстве Красноярского края для осуществления координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года сформирована рабочая группа. В городах и районах также созданы аналогичные рабочие группы, сообщается на сайте региона. Министр экономики и регионального развития края Егор Васильев отметил значимость подготовительной работы: «Это большое и сложное событие в жизни страны, а для Красноярского края с учётом его масштабов и географических особенностей – сложное вдвойне. До начала переписи муниципалитетам предстоит уточнить перечни и границы муниципально-территориальных образований и населённых пунктов, сформировать списки адресов домов и картографические материалы, проверить состояние адресного хозяйства, провести информационно-разъяснительную работу с населением. От слаженной работы региональной команды и органов местного самоуправления напрямую зависит материально-техническое обеспечение работы переписчиков. Мы должны подобрать охраняемые и оснащённые связью помещения, а также обеспечить автомобильным и авиационным транспортом». В переписи применят новые технологии: жители смогут самостоятельно заполнять электронные переписные листы на портале госуслуг, переписчики вместо бумажных бланков будут использовать планшеты. Предполагается, что благодаря нововведениям процесс переписи станет удобнее, а качество собираемой информации значительно повысится.

Просмотров:24 Двенадцатая в истории России перепись населения пройд2т в октябре 2020 года. Для отдалённых и труднодоступных территорий Красноярского края период переписи увеличен с 1 апреля по 20 декабря.Напомним, в соответствии с федеральным законодательством Всероссийская перепись населения проводится не реже чем раз в десять лет. Последний раз она проходила в 2010 году.В проведении переписи участвуют разные уровни власти. В правительстве Красноярского края для осуществления координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года сформирована рабочая группа. В городах и районах также созданы аналогичные рабочие группы, сообщается на сайте региона.Министр экономики и регионального развития края Егор Васильев отметил значимость подготовительной работы: «Это большое и сложное событие в жизни страны, а для Красноярского края с учётом его масштабов и географических особенностей – сложное вдвойне. До начала переписи муниципалитетам предстоит уточнить перечни и границы муниципально-территориальных образований и населённых пунктов, сформировать списки адресов домов и картографические материалы, проверить состояние адресного хозяйства, провести информационно-разъяснительную работу с населением. От слаженной работы региональной команды и органов местного самоуправления напрямую зависит материально-техническое обеспечение работы переписчиков. Мы должны подобрать охраняемые и оснащённые связью помещения, а также обеспечить автомобильным и авиационным транспортом».В переписи применят новые технологии: жители смогут самостоятельно заполнять электронные переписные листы на портале госуслуг, переписчики вместо бумажных бланков будут использовать планшеты. Предполагается, что благодаря нововведениям процесс переписи станет удобнее, а качество собираемой информации значительно повысится.