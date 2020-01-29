Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42350
29 января 2020, 12:15

К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков.


Его проводит просветительский центр «Белый мишка». Принять участие в конкурсе могут ребята от 5 до 13 лет. Для этого нужно нарисовать белого медведя и всё, что может его окружать (море, льдины). Компанию главному герою могут составить и другие животные Арктики. Творческие работы должны быть выполнены на бумаге формата А3 или А4. На обратной стороне рисунка необходимо указать название, Ф. И. О. автора, возраст, образовательное учреждение. Конкурсные работы (не более двух от одного участника) принимаются по воскресеньям (2 февраля с 15 до 17, 9 февраля с 16 до 18, 16 февраля с 15 до 17 часов) в просветительском центре «Белый мишка» по адресу: ул. Советская, 9, кабинет 1-29. Вместе с рисунком необходимо сдать анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных, заполненное родителем.

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    Список новостей

 29 января 2020 
12:15   К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков. 12:14   Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.
10:12   Стартовала ежегодная акция «Письмо солдату».

 28 января 2020 
18:30   Один из руководителей налоговой инспекции подозревается в подлоге документа. 18:24   Норильск приглашает на работу начинающих профессионалов и высококвалифицированных специалистов в областях здравоохранения, образования, спорта, культуры.
18:13   В норильских школах прошли уроки памяти, посвящённые истории блокады Ленинграда. 17:41   В художественной галерее открылась первая выставка в рамках акции «Художники, прошедшие войну» к 75-летию Победы.
16:54   Идея таймырского энтузиаста о разведении в Волочанке овцебыков неожиданно получила научно-практическую подоплёку. 16:45   Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийских конкурсах.
16:10   Юрий Захаринский победил в праймериз «Единой России» в Норильске. 15:25   Норильчанин Сергей Мурашёв - победитель Всемирных зимних игр мастеров.
15:03   Никакой чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса на территории Норильска нет. 15:00   В Талнахе традиционным танцем «Хэйро» жители призывали солнце скорее появиться из-за горизонта.
13:42   Отлавливать бездомных собак будут по краткосрочным контрактам. 13:38   Чтобы создать в Норильске приют для животных, предстоит провести масштабную подготовительную работу.
13:13   Двое норильчан стали призёрами первенства Сибирского федерального округа по боксу. 12:18   В Норильске создано муниципальное казённое учреждение «Управление социальной политики».
12:18   Управление социальной политики администрации Норильска реорганизовано. 11:48   NordStar приостановил перевозки российских туристов в Китай.

 27 января 2020 
18:32   В Норильске из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолёт из Москвы, направлявшийся в Якутск. 18:12   Суд Норильска заблокировал четыре сайта по продаже дипломов и аттестатов.
18:04   Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке. 17:37   В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл сбой, проблему уже решают.
17:35   В выходные в Норильске произошло несколько ДТП, в двух из которых пострадали трое норильчан. 17:17   День рождения Владимира Высоцкого отметили 25 января в Талнахе, в культурно-досуговом центре имени поэта.
16:39   Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка. 16:29   Юбилейная, десятая, Конференция исследователей территории прошла в воскресенье в Музее Норильска.
16:11   В скором будущем филиал Фонда капитальных ремонтов откроется в Норильске. Об этом говорилось на заседании правительства региона. 14:32   Первая премьера наступившего года в Заполярном драматическом состоялась. Зрителям представили французскую комедию.
14:26   Малая сцена соберёт самых маленьких норильчан на сказочный сторителлинг «Волшебное дерево». 12:59   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Нелегальный таксист».
12:07   Сегодня ночью компания «Единство» планирует провести профилактические работы на линии ВОЛС. 12:02   В правительстве края обсудили план мероприятий по росту доходов и повышению эффективности расходов краевого бюджета.

 25 января 2020 
14:54   День российского студенчества отметили медовым сбитнем в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. 13:57   Норильск присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

 24 января 2020 
16:57   Норильский пловец включён в состав сборной России. 16:56   За сутки в Красноярском крае жертвами мошенников стали 17 человек.
16:48   Россияне боятся экологических угроз больше, чем террористов. 16:25   Осетров на 2 млн наловил браконьер-рецидивист.
15:31   В Норильске наградили победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». 15:00   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги конкурса по демаркации опасных зон.
14:49   Норильчанам, планирующим поездку в Китай, стоит соблюсти меры, рекомендованные Роспотребнадзором. 14:07   Успеть на выставку Сурикова.
14:00   Родителям, чьи дети ходят в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования предлагают пройти анкетирование. 13:22   500 руб. за кг. Самое дорогое мороженое в Норильске.
12:56   Госавтоинспекторы проводят рейды «Детское удерживающее устройство» и «Пешеходный переход». 12:42   Сразу две норильчанки перевели свои кровные «работнику банка».
11:12   Больше суток несколько норильских домов были без холодной воды из-за коммунальной аварии.

 23 января 2020 
18:07   Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию. 18:01   В российских аэропортах усилен контроль за выявлением коронавируса.




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