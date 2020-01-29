Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42350

29 января 2020, 12:15



К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков.

Его проводит просветительский центр «Белый мишка». Принять участие в конкурсе могут ребята от 5 до 13 лет. Для этого нужно нарисовать белого медведя и всё, что может его окружать (море, льдины). Компанию главному герою могут составить и другие животные Арктики. Творческие работы должны быть выполнены на бумаге формата А3 или А4. На обратной стороне рисунка необходимо указать название, Ф. И. О. автора, возраст, образовательное учреждение. Конкурсные работы (не более двух от одного участника) принимаются по воскресеньям (2 февраля с 15 до 17, 9 февраля с 16 до 18, 16 февраля с 15 до 17 часов) в просветительском центре «Белый мишка» по адресу: ул. Советская, 9, кабинет 1-29. Вместе с рисунком необходимо сдать анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных, заполненное родителем.

Просмотров:23 Его проводит просветительский центр «Белый мишка». Принять участие в конкурсе могут ребята от 5 до 13 лет. Для этого нужно нарисовать белого медведя и всё, что может его окружать (море, льдины). Компанию главному герою могут составить и другие животные Арктики. Творческие работы должны быть выполнены на бумаге формата А3 или А4. На обратной стороне рисунка необходимо указать название, Ф. И. О. автора, возраст, образовательное учреждение. Конкурсные работы (не более двух от одного участника) принимаются по воскресеньям (2 февраля с 15 до 17, 9 февраля с 16 до 18, 16 февраля с 15 до 17 часов) в просветительском центре «Белый мишка» по адресу: ул. Советская, 9, кабинет 1-29. Вместе с рисунком необходимо сдать анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных, заполненное родителем.