Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42354
29 января 2020, 14:36

Администрация Норильска приглашает на стажировку.


Молодые норильчане до 30 лет, имеющие высшее образование или обучающиеся на последнем курсе вуза, могут пройти стажировку по направлениям деятельности структурных подразделений администрации города. Это позволит приобрести опыт работы или повысить квалификацию по специальности.
Подробности на официальном сайте города Норильска norilsk-city.ru в разделе «Администрация города Норильска» (подраздел «Стажировка»). Справки по телефону управления по персоналу 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1176)

Просмотров:2506
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 30 января 2020 
18:27   Жители Красноярского края получили возможность пополнять транспортную карту через интернет. 18:27   Определился соперник МФК «Норильский никель» в полуфинале Кубка России.
18:25   В Заполярный филиал «Норникеля» поступит новая горная техника. 18:03   Стартовал второй этап школы молодого гражданина Норильска.
17:41   Подготовительные работы по реконструкции моста в районе остановки «Соцгород» подходят к завершению. 16:37   Завтра Талнах отпразднует своё 55-летие.
16:30   Разнообразие цвета в архитектуре Норильска вдохновило питерскую художницу Татьяну Сафонову, и ближайшие две недели она проведёт в нашем городе. С какой целью? 14:22   В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки.
13:59   В Красноярске состоялись общественные обсуждения поправок в Конституцию России. 13:36   В Норильске прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020».
13:14   В 2020 году автомобилисты будут проходить техосмотр по новым правилам. Серьёзнее станет наказание для нарушителей. 11:52   Что внутри: состав снюса раскрыли Красноярские учёные.
11:41   В Норильске проходит семинар по внедрению комплексной геоинформационной системы мониторинга и оптимизации работы систем энергоснабжения.

 29 января 2020 
18:27   В Таймырском доме народного творчества завтра, 30 января, откроется выставка «Юрий Афонов. Аргиш продолжается». 17:04   Три норильских учителя стали лучшими по обучению основам безопасного поведения на дорогах.
17:01   Появились фейки о китайском коронавирусе в Норильске. 16:12   Норильчане вернулись с медалями разного достоинства с чемпионата и первенства Красноярского края по плаванию.
16:00   Для ответственных за изучение и пропаганду ПДД в школах прошёл семинар по профилактике ДТП с участием детей. 15:53   Все российские организованные туристы вернутся из Китая на родину до 4 февраля.
14:36   Администрация Норильска приглашает на стажировку. 14:04   С 1 марта пользоваться порталом «Госуслуги» и сайтами органов власти можно будет даже при нулевом и отрицательном балансе.
13:38   В Городском центре культуры откроется ежегодная выставка «Февральские самоцветы - 2020». 13:34   Норильчан приглашают принять участие в творческом конкурсе на лучший информационный стенд «Комплекс ГТО – путь к успеху!».
12:15   К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков. 12:14   Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.
10:12   Стартовала ежегодная акция «Письмо солдату».

 28 января 2020 
18:30   Один из руководителей налоговой инспекции подозревается в подлоге документа. 18:24   Норильск приглашает на работу начинающих профессионалов и высококвалифицированных специалистов в областях здравоохранения, образования, спорта, культуры.
18:13   В норильских школах прошли уроки памяти, посвящённые истории блокады Ленинграда. 17:41   В художественной галерее открылась первая выставка в рамках акции «Художники, прошедшие войну» к 75-летию Победы.
16:54   Идея таймырского энтузиаста о разведении в Волочанке овцебыков неожиданно получила научно-практическую подоплёку. 16:45   Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийских конкурсах.
16:10   Юрий Захаринский победил в праймериз «Единой России» в Норильске. 15:25   Норильчанин Сергей Мурашёв - победитель Всемирных зимних игр мастеров.
15:03   Никакой чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса на территории Норильска нет. 15:00   В Талнахе традиционным танцем «Хэйро» жители призывали солнце скорее появиться из-за горизонта.
13:42   Отлавливать бездомных собак будут по краткосрочным контрактам. 13:38   Чтобы создать в Норильске приют для животных, предстоит провести масштабную подготовительную работу.
13:13   Двое норильчан стали призёрами первенства Сибирского федерального округа по боксу. 12:18   В Норильске создано муниципальное казённое учреждение «Управление социальной политики».
12:18   Управление социальной политики администрации Норильска реорганизовано. 11:48   NordStar приостановил перевозки российских туристов в Китай.

 27 января 2020 
18:32   В Норильске из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолёт из Москвы, направлявшийся в Якутск. 18:12   Суд Норильска заблокировал четыре сайта по продаже дипломов и аттестатов.
18:04   Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке. 17:37   В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл сбой, проблему уже решают.
17:35   В выходные в Норильске произошло несколько ДТП, в двух из которых пострадали трое норильчан. 17:17   День рождения Владимира Высоцкого отметили 25 января в Талнахе, в культурно-досуговом центре имени поэта.
16:39   Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка. 16:29   Юбилейная, десятая, Конференция исследователей территории прошла в воскресенье в Музее Норильска.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх