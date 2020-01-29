Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42354

29 января 2020, 14:36



Администрация Норильска приглашает на стажировку.

Подробности на официальном сайте города Норильска norilsk-city.ru в разделе «Администрация города Норильска» (подраздел «Стажировка»). Справки по телефону управления по персоналу 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1176)

Просмотров:2506 Молодые норильчане до 30 лет, имеющие высшее образование или обучающиеся на последнем курсе вуза, могут пройти стажировку по направлениям деятельности структурных подразделений администрации города. Это позволит приобрести опыт работы или повысить квалификацию по специальности.Подробности на официальном сайте города Норильска norilsk-city.ru в разделе «Администрация города Норильска» (подраздел «Стажировка»). Справки по телефону управления по персоналу 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1176)