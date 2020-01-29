Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42355

29 января 2020, 15:53



Все российские организованные туристы вернутся из Китая на родину до 4 февраля.

«По уточнённым данным, полученным от туроператоров на 27 января 2020 года, в Китае находятся 5 604 организованных туриста из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы. Большинство путешественников возвращаются в плановом режиме. А те, кто решил прекратить отдых, имеют возможность досрочно улететь на чартерах. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — сообщили в Ростуризме. Фото primorye24.ru

Просмотров:285 По рекомендации Федерального агентства по туризму с 24 января 2020 года все туроператоры прекратили продажу туров в Китай. Помимо этого, Ростуризм совместно с крупнейшими туроператорами, работающими на китайском рынке (AnexTour, TezTour, «Русь Тур»), принял решение о прекращении чартерных программ по ввозу тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января 2020 года. Им в первую очередь предлагаются альтернативные направления отдыха. По состоянию на сегодняшний день количество таких туристов составляет 32,7 тыс. человек с глубиной бронирования до 30 июня 2020 года.«По уточнённым данным, полученным от туроператоров на 27 января 2020 года, в Китае находятся 5 604 организованных туриста из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы. Большинство путешественников возвращаются в плановом режиме. А те, кто решил прекратить отдых, имеют возможность досрочно улететь на чартерах. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — сообщили в Ростуризме.Фото primorye24.ru