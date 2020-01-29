Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42356

29 января 2020, 16:00



Для ответственных за изучение и пропаганду ПДД в школах прошёл семинар по профилактике ДТП с участием детей.

- В этом году в Норильске снизились показатели ДТП с участием детей, – сообщила Юлия Глушкова. – И в этом заслуга как сотрудников ГИБДД, так и педагогов школ, воспитателей детских садов и родителей. Всех тех, кто помогает детям освоить азы безопасного поведения на улицах и дорогах и изучить правила дорожного движения. Когда мы анализируем ситуации, иногда складывается впечатление, что вроде бы сделали всё, что в наших силах, но по какой-то причине беда всё же произошла. Кто-то говорит, что это судьба... Я думаю, сегодня недостаточно просто рассказать о пешеходных переходах и какими они бывают. Мы должны учить детей правильно оценивать обстановку. Правила дорожного движения обязывают водителей уступать дорогу людям на зебре, но ПДД призывают и пешеходов убедиться в безопасности. Нам нужно уходить от стереотипов, что на пешеходном переходе абсолютно безопасно, а зелёный сигнал светофора – защита от несчастного случая. На конкретных ДТП, которые произошли в Норильске и городах края, участники семинара разобрали типичные ошибки детей на дорогах, а также распространённые дорожные ловушки. Понятия «дорожные ловушки» в правилах дорожного движения нет, но в жизни они часто встречаются. Дорожная ловушка – это некий предмет или объект, который мешает водителю вовремя увидеть пешехода или препятствие, а пешеходу - возможную опасность. Чаще всего дорожные ловушки подстерегают участников дорожного движения во дворах. По словам Юлии Глушковой, 30% ДТП с детьми происходит во дворах. К счастью, без летального исхода. Затронула руководитель проблему мопедов, электросамокатов, гироскутеров, велосипедов, роликов и скейтбордов. Часто родители забывают объяснить детям правила передвижения на них. Решить эту проблему помогут своеобразные уроки по ПДД для пап и мам на родительских собраниях. Также Юлия Глушкова предложила ввести моду на световозвращатели, аксессуары и элементы одежды с ними. Световозвращатели действительно спасают жизнь людям, причём не только за городом, но и в городе. Пешеход в одежде без световозвращающих элементов виден с расстояния 30 метров, а с ними - на расстоянии 150 метров. Для справки: автомобиль, движущийся со скоростью 90 км/час, за секунду проезжает 25 метров. Попросили педагогов напомнить родителям и рассказать детям о важности использования ремней безопасности. 80% ДТП, где пассажир, сидящий на заднем сиденье, не был пристёгнут, заканчивались гибелью как его самого, так и того человека, который сидел на переднем сиденье авто и был пристёгнут ремнём безопасности. Фото Ирины Яринской

Просмотров:288 Провела семинар для педагогов начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Красноярскому краю Юлия Глушкова. Один из приоритетов в работе норильских педагогов – безопасность школьников и соблюдение ими правил дорожного движения.- В этом году в Норильске снизились показатели ДТП с участием детей, – сообщила Юлия Глушкова. – И в этом заслуга как сотрудников ГИБДД, так и педагогов школ, воспитателей детских садов и родителей. Всех тех, кто помогает детям освоить азы безопасного поведения на улицах и дорогах и изучить правила дорожного движения. Когда мы анализируем ситуации, иногда складывается впечатление, что вроде бы сделали всё, что в наших силах, но по какой-то причине беда всё же произошла. Кто-то говорит, что это судьба... Я думаю, сегодня недостаточно просто рассказать о пешеходных переходах и какими они бывают. Мы должны учить детей правильно оценивать обстановку. Правила дорожного движения обязывают водителей уступать дорогу людям на зебре, но ПДД призывают и пешеходов убедиться в безопасности. Нам нужно уходить от стереотипов, что на пешеходном переходе абсолютно безопасно, а зелёный сигнал светофора – защита от несчастного случая.На конкретных ДТП, которые произошли в Норильске и городах края, участники семинара разобрали типичные ошибки детей на дорогах, а также распространённые дорожные ловушки. Понятия «дорожные ловушки» в правилах дорожного движения нет, но в жизни они часто встречаются. Дорожная ловушка – это некий предмет или объект, который мешает водителю вовремя увидеть пешехода или препятствие, а пешеходу - возможную опасность. Чаще всего дорожные ловушки подстерегают участников дорожного движения во дворах. По словам Юлии Глушковой, 30% ДТП с детьми происходит во дворах. К счастью, без летального исхода.Затронула руководитель проблему мопедов, электросамокатов, гироскутеров, велосипедов, роликов и скейтбордов. Часто родители забывают объяснить детям правила передвижения на них. Решить эту проблему помогут своеобразные уроки по ПДД для пап и мам на родительских собраниях.Также Юлия Глушкова предложила ввести моду на световозвращатели, аксессуары и элементы одежды с ними. Световозвращатели действительно спасают жизнь людям, причём не только за городом, но и в городе. Пешеход в одежде без световозвращающих элементов виден с расстояния 30 метров, а с ними - на расстоянии 150 метров. Для справки: автомобиль, движущийся со скоростью 90 км/час, за секунду проезжает 25 метров.Попросили педагогов напомнить родителям и рассказать детям о важности использования ремней безопасности. 80% ДТП, где пассажир, сидящий на заднем сиденье, не был пристёгнут, заканчивались гибелью как его самого, так и того человека, который сидел на переднем сиденье авто и был пристёгнут ремнём безопасности.Фото Ирины Яринской