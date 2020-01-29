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29 января 2020, 16:12



Норильчане вернулись с медалями разного достоинства с чемпионата и первенства Красноярского края по плаванию.

Соревнования прошли в Красноярске с участием порядка 320 спортсменов. От Норильска выступали Анастасия Кузина (спортивная школа № 5) и Илья Гноевой (спортивная школа плавания и водного поло). 15-летняя Анастасия Кузина, тренирующаяся под руководством Ивана Калашникова, стала второй на дистанции 800 метров вольным стилем (первенство), а также третьей на дистанциях 100 и 1 500 метров баттерфляем (первенство) и вольным стилем (чемпионат) соответственно. В свою очередь 16-летний Илья Гноевой (тренеры Кирилл Волгенко и Дмитрий Петрас) в первенстве пришёл к финишу первым на дистанции 200 метров брассом и вторым – на 50 и 100 метров брассом. И у Анастасии, и у Ильи есть все шансы пополнить краевую сборную для участия в состязаниях Сибирского федерального округа: 18 - 21 февраля в Абакане. Фото с сайта m24.ru

Просмотров:274 Соревнования прошли в Красноярске с участием порядка 320 спортсменов. От Норильска выступали Анастасия Кузина (спортивная школа № 5) и Илья Гноевой (спортивная школа плавания и водного поло).15-летняя Анастасия Кузина, тренирующаяся под руководством Ивана Калашникова, стала второй на дистанции 800 метров вольным стилем (первенство), а также третьей на дистанциях 100 и 1 500 метров баттерфляем (первенство) и вольным стилем (чемпионат) соответственно. В свою очередь 16-летний Илья Гноевой (тренеры Кирилл Волгенко и Дмитрий Петрас) в первенстве пришёл к финишу первым на дистанции 200 метров брассом и вторым – на 50 и 100 метров брассом.И у Анастасии, и у Ильи есть все шансы пополнить краевую сборную для участия в состязаниях Сибирского федерального округа: 18 - 21 февраля в Абакане.Фото с сайта m24.ru