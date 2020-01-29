Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42358

29 января 2020, 17:01



Появились фейки о китайском коронавирусе в Норильске.

Как заявляют в минздраве региона, в Красноярском крае и в России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Было несколько подозрительных эпизодов, но все оказались обычной вирусной инфекцией. Как и в случае с норильской школьницей, прилетевшей неделю назад из Китая. «Симптомы простудных инфекций и китайского вируса спутать легко, – пояснила Галина Меньшикова, заведующая инфекционным отделением городской больницы № 2. - У заболевшего поднимается температура, появляются кашель, насморк, ломота в суставах и мышцах, рвота и жидкий стул. Поэтому без лабораторных исследований коронавирус не определить. Да и передаётся он, как и любая вирусная инфекция». То, что вылечиться от нового китайского вируса нельзя, – миф. Убедиться в этом можно на официальном онлайн-сервисе, созданном для мониторинга распространения коронавируса на основе информации ВОЗ. На данный момент 63 человека уже выписали из больницы. А главный государственный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о том, что заразиться вирусом можно через посылку из Китая. В окружающей среде на поверхностях коронавирус сохраняется недолго. Поэтому нет оснований опасаться заражения через посылки из КНР. Кроме того, на почте посылки проходят санитарную обработку, которая повышает гарантии инфекционной безопасности, успокаивают эксперты. В Роспотребнадзоре Красноярского края заверяют, никакой чрезвычайной ситуации на территории нет.

Просмотров:407 В мессенджерах Норильска распространились сообщения о том, что якобы в город прилетели 20 туристов из Китая, Японии и Таиланда, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, а школы закрывают на карантин. Авторы другого сообщения пишут о заражённой вирусом семье с двумя детьми и призывают жителей Норильска не выходить из дома, надевать маски и запасаться продуктами, так как «аэропорт закроют и поставки будут ещё не скоро».Как заявляют в минздраве региона, в Красноярском крае и в России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Было несколько подозрительных эпизодов, но все оказались обычной вирусной инфекцией. Как и в случае с норильской школьницей, прилетевшей неделю назад из Китая.«Симптомы простудных инфекций и китайского вируса спутать легко, – пояснила Галина Меньшикова, заведующая инфекционным отделением городской больницы № 2. - У заболевшего поднимается температура, появляются кашель, насморк, ломота в суставах и мышцах, рвота и жидкий стул. Поэтому без лабораторных исследований коронавирус не определить. Да и передаётся он, как и любая вирусная инфекция».То, что вылечиться от нового китайского вируса нельзя, – миф. Убедиться в этом можно на официальном онлайн-сервисе, созданном для мониторинга распространения коронавируса на основе информации ВОЗ. На данный момент 63 человека уже выписали из больницы.А главный государственный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о том, что заразиться вирусом можно через посылку из Китая. В окружающей среде на поверхностях коронавирус сохраняется недолго. Поэтому нет оснований опасаться заражения через посылки из КНР. Кроме того, на почте посылки проходят санитарную обработку, которая повышает гарантии инфекционной безопасности, успокаивают эксперты.В Роспотребнадзоре Красноярского края заверяют, никакой чрезвычайной ситуации на территории нет.