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29 января 2020, 17:04



Три норильских учителя стали лучшими по обучению основам безопасного поведения на дорогах.

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» проводится Министерством просвещения России совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России уже много лет. Накануне нового, 2020 года в Красноярском крае впервые прошёл региональный этап конкурса. В нём участвовал 191 педагог. Из 218 работ выбрали 26 лучших, из них 13 - от учителей норильских школ (№ 36, 20, 43, 17, 3, 38, 14, 28 и ЦВР Талнаха). Они представили на конкурс методические разработки, передовой опыт и достижения в образовательной деятельности, а также опыт в организации и проведении внеклассных мероприятий, авторские программы, варианты открытых уроков и даже газеты по ПДД, разработки сайтов и видеоблоги педагогов. На встрече с педагогами, ответственными за изучение и пропаганду ПДД в школах, руководитель отдела пропаганды по безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Красноярскому краю Юлия Глушкова назвала имена победителей конкурса и вручила им дипломы и подарки. Лучшими стали Инна Малышенко из гимназии № 5, Людмила Коноплицкая из ЦВР Талнаха и Оксана Спиридонова из школы № 17. Фото Михаила Назарова

Просмотров:302 Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» проводится Министерством просвещения России совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России уже много лет. Накануне нового, 2020 года в Красноярском крае впервые прошёл региональный этап конкурса. В нём участвовал 191 педагог. Из 218 работ выбрали 26 лучших, из них 13 - от учителей норильских школ (№ 36, 20, 43, 17, 3, 38, 14, 28 и ЦВР Талнаха). Они представили на конкурс методические разработки, передовой опыт и достижения в образовательной деятельности, а также опыт в организации и проведении внеклассных мероприятий, авторские программы, варианты открытых уроков и даже газеты по ПДД, разработки сайтов и видеоблоги педагогов.На встрече с педагогами, ответственными за изучение и пропаганду ПДД в школах, руководитель отдела пропаганды по безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Красноярскому краю Юлия Глушкова назвала имена победителей конкурса и вручила им дипломы и подарки. Лучшими стали Инна Малышенко из гимназии № 5, Людмила Коноплицкая из ЦВР Талнаха и Оксана Спиридонова из школы № 17.Фото Михаила Назарова