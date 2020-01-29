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29 января 2020, 18:27



В Таймырском доме народного творчества завтра, 30 января, откроется выставка «Юрий Афонов. Аргиш продолжается».

Известный норильский художник Юрий Афонов год назад перенёс инсульт, сейчас идёт непростой процесс реабилитации. Друзья, коллеги, деятели культуры стараются разными способами помочь мастеру. В Дудинке, где хорошо известно творчество члена Союза художников России Юрия Афонова, решили открыть выставку его незавершённых работ о Севере, оставшихся в мастерской художника. В Таймырском доме народного творчества, с которым Юрия Афонова связывает давняя дружба, 30 января в 16 часов представят вернисаж «Юрий Афонов. Аргиш продолжается...», для которого отобраны около 15 графических картин, посвящённых Крайнему Северу и его людям. Все работы можно будет приобрести. Средства направят на лечение художника, который более четверти века творит на Таймыре. Замечательные пастели мастера знакомы северянам по различным выставкам и творческим акциям. Его лучшие произведения хранятся в фондах музеев Норильска и Дудинки, в частных коллекциях норильчан и его зарубежных почитателей. В Норильске работы мастера и членов его семьи, где жена и дочь тоже талантливые художники, можно приобрести на благотворительной выставке в Городском центре культуры. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:277 Известный норильский художник Юрий Афонов год назад перенёс инсульт, сейчас идёт непростой процесс реабилитации. Друзья, коллеги, деятели культуры стараются разными способами помочь мастеру. В Дудинке, где хорошо известно творчество члена Союза художников России Юрия Афонова, решили открыть выставку его незавершённых работ о Севере, оставшихся в мастерской художника.В Таймырском доме народного творчества, с которым Юрия Афонова связывает давняя дружба, 30 января в 16 часов представят вернисаж «Юрий Афонов. Аргиш продолжается...», для которого отобраны около 15 графических картин, посвящённых Крайнему Северу и его людям. Все работы можно будет приобрести. Средства направят на лечение художника, который более четверти века творит на Таймыре.Замечательные пастели мастера знакомы северянам по различным выставкам и творческим акциям. Его лучшие произведения хранятся в фондах музеев Норильска и Дудинки, в частных коллекциях норильчан и его зарубежных почитателей.В Норильске работы мастера и членов его семьи, где жена и дочь тоже талантливые художники, можно приобрести на благотворительной выставке в Городском центре культуры.Фото Ирины Даниленко