|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:27 Жители Красноярского края получили возможность пополнять транспортную карту через интернет.
18:27 Определился соперник МФК «Норильский никель» в полуфинале Кубка России.
18:25 В Заполярный филиал «Норникеля» поступит новая горная техника.
18:03 Стартовал второй этап школы молодого гражданина Норильска.
17:41 Подготовительные работы по реконструкции моста в районе остановки «Соцгород» подходят к завершению.
16:37 Завтра Талнах отпразднует своё 55-летие.
16:30 Разнообразие цвета в архитектуре Норильска вдохновило питерскую художницу Татьяну Сафонову, и ближайшие две недели она проведёт в нашем городе. С какой целью?
14:22 В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки.
13:59 В Красноярске состоялись общественные обсуждения поправок в Конституцию России.
13:36 В Норильске прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх