Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42361

30 января 2020, 11:41



В Норильске проходит семинар по внедрению комплексной геоинформационной системы мониторинга и оптимизации работы систем энергоснабжения.

Предложения разработчиков из столичных, уральских, а также белорусских научно-исследовательских институтов и компаний касаются практических программ эффективного использования и контроля систем тепло- и электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения с использованием одной из современных систем геопозиционирования. Практическое применение этих программ лежит в области контроля за расходом энергии, учёта и распределения ресурсов, использования и планирования ремонтных и профилактических мероприятий с учётом параметров оборудования в режиме реального времени. Главная цель - экономия энергоресурсов, денежных средств, материальных и трудозатрат. По результатам семинара и консультаций с представителями энергокомпаний Норильска планируется составить протокол о дальнейшем сотрудничестве в рассматриваемой области, поскольку представленные проекты и программы присутствуют в НПР в той или иной мере, однако в силу ряда объективных и технических причин не получают своего дальнейшего повсеместного развития, в то время как электронная модель муниципальной энергетики действует в Норильске с 2013 года. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:170 Вчера эксперты и разработчики специализированного программного обеспечения представляли свои информационные продукты в этой области, сегодня на одном из предприятий «Норникеля» они вместе с представителями энергообеспечивающих организаций Большого Норильска продемонстрируют свои разработки и оборудование.Предложения разработчиков из столичных, уральских, а также белорусских научно-исследовательских институтов и компаний касаются практических программ эффективного использования и контроля систем тепло- и электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения с использованием одной из современных систем геопозиционирования.Практическое применение этих программ лежит в области контроля за расходом энергии, учёта и распределения ресурсов, использования и планирования ремонтных и профилактических мероприятий с учётом параметров оборудования в режиме реального времени. Главная цель - экономия энергоресурсов, денежных средств, материальных и трудозатрат.По результатам семинара и консультаций с представителями энергокомпаний Норильска планируется составить протокол о дальнейшем сотрудничестве в рассматриваемой области, поскольку представленные проекты и программы присутствуют в НПР в той или иной мере, однако в силу ряда объективных и технических причин не получают своего дальнейшего повсеместного развития, в то время как электронная модель муниципальной энергетики действует в Норильске с 2013 года.Фото Дениса Кожевникова