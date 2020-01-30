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30 января 2020, 11:52



Что внутри: состав снюса раскрыли Красноярские учёные.

Никотиносодержащие смеси отдали на анализ в конце прошлого года. Это был снюс, так называемой «лёгкой», «средней» и «сильной» крепости. Вчера в лаборатории поделились результатами, сообщает trk7.ru. Тяжёлые металлы, найденные в пакете, соответствуют ГОСТам, говорят учёные. Но частое употребление оказывает вред, та как вещества не успевают выводиться из организма. К тому же в снюсе нет табачных смол, которые отторгает организм. Именно они не дают выкуривать сигареты пачками, а вот пакетики можно употреблять бесконтрольно. Это может привести к отравлениям и летальным исходам даже у взрослых.

Просмотров:193 Ученые СФУ нашли в снюсе хром, свинец, кадмий и даже мышьяк.Никотиносодержащие смеси отдали на анализ в конце прошлого года. Это был снюс, так называемой «лёгкой», «средней» и «сильной» крепости. Вчера в лаборатории поделились результатами, сообщает trk7.ru.Тяжёлые металлы, найденные в пакете, соответствуют ГОСТам, говорят учёные. Но частое употребление оказывает вред, та как вещества не успевают выводиться из организма. К тому же в снюсе нет табачных смол, которые отторгает организм. Именно они не дают выкуривать сигареты пачками, а вот пакетики можно употреблять бесконтрольно. Это может привести к отравлениям и летальным исходам даже у взрослых.