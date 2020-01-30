Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42363

30 января 2020, 13:14



В 2020 году автомобилисты будут проходить техосмотр по новым правилам. Серьёзнее станет наказание для нарушителей.

- Новые правила техосмотра вступят в силу с 8 июня 2020 года, – сообщил Алексей Викторович. – Раньше техосмотр находился в ведении Госавтоинспекции. Теперь его будет проводить Российский союз автостраховщиков (РСА). Причинами для внесения изменений в законодательство стало увеличение количества ДТП с транспортом, имеющим определённые технические неисправности. Свою роль сыграло и то, что некоторым автовладельцам удавалось пройти техосмотр виртуально – они получали диагностические карты без проведения реальной диагностики автомобиля. В первую очередь нововведения коснутся пассажирского транспорта, который будет проходить техосмотр под контролем сотрудника ГИБДД. Диагностическая карта станет электронной. Её будет удостоверять с помощью электронной подписи технический эксперт, который провёл процедуру диагностики транспортного средства. Информация о прохождении техосмотра будет внесена в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО). Ужесточается ответственность операторов технического диагностирования и водителей. Водитель может быть привлечён к административной ответственности, если должным образом не прошёл техосмотр и приобрёл диагностическую карту через интернет. В этом случае ему придётся заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Чтобы избежать очередей и нервотрёпки, а также финансовых трат, специалисты рекомендуют уже сейчас начать готовиться к техническому осмотру и проходить его в Норильске в проверенных пунктах. В нашем городе работают три диагностических центра, имеющих право проводить техосмотр. За выдачу поддельных диагностический карт юрлицам придётся заплатить от 100 000 до 300 000 рублей. Такое же наказание предусмотрено и для тех, кто внесёт ложное прохождение техосмотра в 2020 году в ЕАИСТО. Предусмотрено наказание и за работу станций технического обслуживания без соответствующей аккредитации - штраф до трёхсот тысяч рублей. Если работа станции продолжится без аккредитации, то повторный штраф вырастает до 500 тысяч рублей. Также предприятие может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». - Помимо этого вводится фото- и видеофиксация на пункте технического диагностирования, – рассказал Алексей Членов. - Для Красноярского края и Норильска – это не новшество. Пока за диагностику автомобилей отвечало ГИБДД фото- и видеофиксация на пунктах техосмотра велась. Чтобы исключить подлог по количеству пройденных диагностик введена пропускная способность для каждого пункта техосмотра. То есть, каждый диагностический центр сможет обслужить определённое количество автомобилей. Приём будет автоматически прекращаться при отклонении от нормы на пять процентов и тогда система просто не даст оформить карту. Это отследить не сложно, поскольку на техосмотр автомобиля отводится определённое время. Так, например, для диагностики легковушки необходимо от 20 до 25 минут, а для автобуса диагностическая проверка занимает час. Добавим, автомобилисты смогут записываться на техосмотр через портал Госуслуг и получать при этом скидку на оплату госпошлины. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:256 Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал начальник УГИБДД Главного управления МВД по Красноярскому краю Алексей Членов.- Новые правила техосмотра вступят в силу с 8 июня 2020 года, – сообщил Алексей Викторович. – Раньше техосмотр находился в ведении Госавтоинспекции. Теперь его будет проводить Российский союз автостраховщиков (РСА). Причинами для внесения изменений в законодательство стало увеличение количества ДТП с транспортом, имеющим определённые технические неисправности. Свою роль сыграло и то, что некоторым автовладельцам удавалось пройти техосмотр виртуально – они получали диагностические карты без проведения реальной диагностики автомобиля.В первую очередь нововведения коснутся пассажирского транспорта, который будет проходить техосмотр под контролем сотрудника ГИБДД.Диагностическая карта станет электронной. Её будет удостоверять с помощью электронной подписи технический эксперт, который провёл процедуру диагностики транспортного средства.Информация о прохождении техосмотра будет внесена в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО).Ужесточается ответственность операторов технического диагностирования и водителей. Водитель может быть привлечён к административной ответственности, если должным образом не прошёл техосмотр и приобрёл диагностическую карту через интернет. В этом случае ему придётся заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Чтобы избежать очередей и нервотрёпки, а также финансовых трат, специалисты рекомендуют уже сейчас начать готовиться к техническому осмотру и проходить его в Норильске в проверенных пунктах. В нашем городе работают три диагностических центра, имеющих право проводить техосмотр.За выдачу поддельных диагностический карт юрлицам придётся заплатить от 100 000 до 300 000 рублей. Такое же наказание предусмотрено и для тех, кто внесёт ложное прохождение техосмотра в 2020 году в ЕАИСТО.Предусмотрено наказание и за работу станций технического обслуживания без соответствующей аккредитации - штраф до трёхсот тысяч рублей. Если работа станции продолжится без аккредитации, то повторный штраф вырастает до 500 тысяч рублей. Также предприятие может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».- Помимо этого вводится фото- и видеофиксация на пункте технического диагностирования, – рассказал Алексей Членов. - Для Красноярского края и Норильска – это не новшество. Пока за диагностику автомобилей отвечало ГИБДД фото- и видеофиксация на пунктах техосмотра велась. Чтобы исключить подлог по количеству пройденных диагностик введена пропускная способность для каждого пункта техосмотра. То есть, каждый диагностический центр сможет обслужить определённое количество автомобилей. Приём будет автоматически прекращаться при отклонении от нормы на пять процентов и тогда система просто не даст оформить карту. Это отследить не сложно, поскольку на техосмотр автомобиля отводится определённое время. Так, например, для диагностики легковушки необходимо от 20 до 25 минут, а для автобуса диагностическая проверка занимает час.Добавим, автомобилисты смогут записываться на техосмотр через портал Госуслуг и получать при этом скидку на оплату госпошлины.Фото Дениса Кожевникова