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30 января 2020, 13:36



В Норильске прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020».

Как пояснила методист методического центра Марина Коваленко, уже 5 февраля пятерым отобранным по итогам вчерашнего мероприятия участникам предстоит дать мастер-класс своим коллегам по методике преподавания своего предмета. Кандидаты представляют как гуманитарные дисциплины (история, русский язык и литература), так и естественные (физика), ещё двое - педагоги начальных классов. «По результатам этого испытания должен быть выбран один абсолютный победитель. Хотя вообще на Норильск выделена квота на пять педагогов, которые приглашены на региональный этап, так что теоретически все пять могут пройти этот рубеж», - пояснила она. Напомним, участие в конкурсе «Учитель года» могут принять педагоги, чей трудовой стаж - не меньше трёх лет. Выдвигают кандидатуры образовательные учреждения. Каждый год участниками конкурс становятся новые педагоги, хотя условия разрешают одним и тем же учителям состязаться повторно. В прошлом году победой учителя биологии из гимназии № 1 Елены Чаловой завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019». При этом все пять участников, дошедших до финала муниципального этапа, отправились в столицу края - защищать честь нашего северного города в региональном этапе «Учителя года Красноярского края». Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:149 На участие в конкурсе заявились 17 учителей, все они прошли два первых мероприятия конкурса - методическое объединение и индивидуально-компетентностное испытание. Были отобраны девять человек, которые приступили к учебному занятию, в рамках которого участники провели открытый урок, ориентированный на демонстрацию средств, методов обучения, элементов современных педагогических технологий, оптимальных моделей педагогической деятельности.Как пояснила методист методического центра Марина Коваленко, уже 5 февраля пятерым отобранным по итогам вчерашнего мероприятия участникам предстоит дать мастер-класс своим коллегам по методике преподавания своего предмета. Кандидаты представляют как гуманитарные дисциплины (история, русский язык и литература), так и естественные (физика), ещё двое - педагоги начальных классов. «По результатам этого испытания должен быть выбран один абсолютный победитель. Хотя вообще на Норильск выделена квота на пять педагогов, которые приглашены на региональный этап, так что теоретически все пять могут пройти этот рубеж», - пояснила она.Напомним, участие в конкурсе «Учитель года» могут принять педагоги, чей трудовой стаж - не меньше трёх лет. Выдвигают кандидатуры образовательные учреждения. Каждый год участниками конкурс становятся новые педагоги, хотя условия разрешают одним и тем же учителям состязаться повторно.В прошлом году победой учителя биологии из гимназии № 1 Елены Чаловой завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019».При этом все пять участников, дошедших до финала муниципального этапа, отправились в столицу края - защищать честь нашего северного города в региональном этапе «Учителя года Красноярского края».Фото из архива "Заполярной Правды"