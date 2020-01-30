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30 января 2020, 13:59



В Красноярске состоялись общественные обсуждения поправок в Конституцию России.

В слушаниях принял участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Красноярского края, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас, а также представители общественных организаций, научно-образовательного сообщества, религиозных конфессий, молодёжных объединений и средств массовой информации региона. Слушания организованы Общественной палатой края и Гражданской ассамблеей региона при участии Ассоциации юристов России. Андрей Клишас в ходе слушаний изложил основную суть предложенных главой государства поправок. Напомним, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил о том, что в Конституцию страны необходимо внести ряд изменений. Предлагаются изменения в положения 22 статей глав 3-8 Конституции для обеспечения суверенитета России, закрепления социальных гарантий граждан, развития политической системы, в том числе путём усиления роли парламента в формировании структуры органов государственной власти. При этом поправки не затрагивают фундаментальные основы Конституции, изложенные в 1 и 2 главах. Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который был внесён главой государства 20 января. Между первым и вторым чтениями будут приниматься дополнительные предложения. Сейчас по всей стране проходят общественные обсуждения поправок в Конституцию. Если законопроект в третьем, окончательном, чтении поддержат 2/3 депутатов нижней палаты федерального парламента, то документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации. За одобрение закона должны проголосовать не менее 3/4 членов верхней палаты. После этого необходимо, чтобы своё решение по законопроекту вынесли органы законодательной власти. Чтобы документ был представлен президенту страны на подпись, необходимо его одобрение не менее 2/3 субъектов Федерации. После подписания закона главой государства состоится общероссийское голосование. Затем будет принято окончательное решение по вопросу. Участники общественных обсуждений поддержали инициативу президента о необходимости внесения поправок и представили ряд своих предложений. Все поступившие в рамках слушаний предложения будут систематизированы Общественной палатой края и направлены в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru

Просмотров:153 В слушаниях принял участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Красноярского края, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас, а также представители общественных организаций, научно-образовательного сообщества, религиозных конфессий, молодёжных объединений и средств массовой информации региона.Слушания организованы Общественной палатой края и Гражданской ассамблеей региона при участии Ассоциации юристов России. Андрей Клишас в ходе слушаний изложил основную суть предложенных главой государства поправок.Напомним, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил о том, что в Конституцию страны необходимо внести ряд изменений.Предлагаются изменения в положения 22 статей глав 3-8 Конституции для обеспечения суверенитета России, закрепления социальных гарантий граждан, развития политической системы, в том числе путём усиления роли парламента в формировании структуры органов государственной власти. При этом поправки не затрагивают фундаментальные основы Конституции, изложенные в 1 и 2 главах.Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который был внесён главой государства 20 января. Между первым и вторым чтениями будут приниматься дополнительные предложения. Сейчас по всей стране проходят общественные обсуждения поправок в Конституцию.Если законопроект в третьем, окончательном, чтении поддержат 2/3 депутатов нижней палаты федерального парламента, то документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации. За одобрение закона должны проголосовать не менее 3/4 членов верхней палаты. После этого необходимо, чтобы своё решение по законопроекту вынесли органы законодательной власти. Чтобы документ был представлен президенту страны на подпись, необходимо его одобрение не менее 2/3 субъектов Федерации. После подписания закона главой государства состоится общероссийское голосование. Затем будет принято окончательное решение по вопросу.Участники общественных обсуждений поддержали инициативу президента о необходимости внесения поправок и представили ряд своих предложений. Все поступившие в рамках слушаний предложения будут систематизированы Общественной палатой края и направлены в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.Фото Вадима Кофмана / krskstate.ru